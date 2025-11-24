Xabi Alonso skomentował niespodziewaną decyzję ws. Viniciusa

Vinicius Junior niespodziewanie nie wyszedł w podstawowym składzie Realu Madryt na mecz z Elche. Xabi Alonso wyjaśnił, że ustalił ten plan z Brazylijczykiem.

Rubén Gil / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Xabi Alonso znów posadził Viniciusa na ławce

Xabi Alonso wykorzystał pomeczową konferencję, aby wyjaśnić kulisy posadzenia na ławce jednej ze swoich największych gwiazd. Hiszpański trener powiedział, że Vinicius Junior rozumie tę sytuację. On oraz brazylijski skrzydłowy rozmawiali o tym wcześniej i ustalili, że jego rola w meczu z Elche będzie inna niż zwykle.

– Rozmawialiśmy o tym. On to rozumie. Znał swoją rolę i wiedział, jaki wpływ może mieć. Robiliśmy to już wcześniej, na przykład w meczu z Getafe – powiedział Alonso.

W ostatnim czasie duże wątpliwości budziły także kontakty w szatni Realu Madryt. Niektóre hiszpańskie media sugerowały, że zawodnicy nie mają najlepszych relacji z Xabim Alonso. Niemniej jednak sam trener zaprzeczył takim doniesieniom.

– Kontakt się poprawia. Mamy więcej czasu i częściej się komunikujemy, znamy się lepiej. Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, świętujemy zwycięstwa i cierpimy, jeśli nie wygrywamy. Kontakt jest dobry. Musimy odwrócić tę sytuację, zaczynając od Aten – ocenił.

Real Madryt zaledwie zremisował z Elche i ma już tylko jeden punkt przewagi nad drugą FC Barceloną. Słabsza forma Królewskich niepokoi sztab oraz kibiców, ale Xabi Alonso wierzy w szybki powrót na właściwe tory.