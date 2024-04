Wenger mówi wprost o decyzji Xaviego: za szybko

Victor Joly / Alamy Na zdjęciu: Arsene Wenger

Wenger chwali Xaviego za pracę w Barcelonie

Po dwóch i pół roku pracy w roli trenera FC Barcelony, Xavi Hernandez prawdopodobnie opuści Camp Nou na koniec sezonu. Ostatnie porażki z Paris Saint-Germain i Realem Madryt spowodowały, że Duma Katalonii znalazła się w trudnej sytuacji i praktycznie nie ma już, o co grać w obecnej kampanii.

Xavi ogłosił swoją decyzję o odejściu kilka miesięcy temu, wyrażając niezadowolenie z dużej krytyki, jaka spadła na niego i zespół, a także braku transferów. Mimo to, po jego decyzji, Barcelona zaprezentowała znakomitą serię meczów, będąc najlepiej spisującym się zespołem w La Liga przez długi okres.

Arsene Wenger, były menedżer Arsenalu, podczas gdy wiele osób krytykuje Xaviego, postanowił go bronić. – Uważam, że Xavi wykonał bardzo dobrą robotę w Barcelonie. Jednak moim zdaniem, ogłosił swój odejść zbyt wcześnie – przyznał były szkoleniowiec.

Wenger chce, by Xavi został w Barcelonie

Wenger dodał również, że z uwagi na młody wiek wielu graczy Barcelony, drużyna ta może tylko zyskać na sile. – Dlatego chciałbym, aby Xavi został. To młody zespół. Nie mieli szczęścia przeciwko PSG ani Realowi Madryt, ale pokazali, że znowu rosną w siłę, że drużyna się integruje – zauważył Francuz.

Barcelona rzeczywiście miała pecha w obu tych meczach, szczególnie w spotkaniu z Realem, które obfitowało w kontrowersyjne decyzje sędziów i VAR. Po meczu prezydent Barcelony, Joan Laporta, ostro skrytykował działanie VAR i zażądał dostępu do nagrań wideo z nieuznanego gola Lamine’a Yamala, który został anulowany. Prezydent Barcelony zapowiedział też, że jeśli popełniono błąd to będzie dążył do powtórki meczu.

