Media: zdenerwowany Laporta. Prezydent Barcelony rozgoryczony problemami klubu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona mierzy się licznymi problemami

FC Barcelona ma za sobą wyjątkowo trudny tydzień. Najpierw porażka z Paris Saint-Germain sprawiła, że Katalończycy pożegnali się z Ligą Mistrzów, a następnie przegrana z Realem Madryt spowodowała, że losy tytułu mistrzowskiego są już praktycznie rozstrzygnięte.

Został miesiąc do końca sezonu, a Barcelona nie ma już praktycznie, o co grać. Ponadto prezydent klubu, Joan Laporta ma wiele problemów do rozwiązania, dlatego przeżywa trudne chwile. Toni Juanmarti uważa, że prezydent Blaugrany był “nerwowy i rozgoryczony” przez ostatnie dni. Na jego zachowanie wpłynęły między innymi rozczarowujące wyniki sportowe.

Dodatkowo, kwestia wyboru trenera staje się paląca, ponieważ Xavi ogłosił swoje odejście z klubu na koniec sezonu. Laporta liczył, że sukcesy w meczach z PSG i Realem Madryt przekonają Xaviego do pozostania, ale po dwóch porażkach ta szansa wydaje się coraz mniej prawdopodobna. Nawet jeśli Xavi zdecydowałby się zostać, prawdopodobnie wysunąłby różne żądania, w tym odpowiednie wsparcie na rynku transferowym.

Laporta musi rozwiązać wiele ważnych kwestii

Natomiast Blaugrana musi znaleźć trenera gotowego pracować przy ograniczonych finansach. Choć na myśl przychodzi Rafa Marquez, Barcelona prawdopodobnie rozważy jeszcze kilka innych opcji zanim podejmie ostateczną decyzję.

Na tle tych wyzwań, Laporta musi również martwić się o negocjacje z Nike oraz opóźnienia w projekcie renowacji Camp Nou, które oznaczają, że zespół nie będzie mógł wrócić na swoje legendarnie boisko tak szybko, jak planowano, co może przesunąć termin na koniec roku.

