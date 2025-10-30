Vinicius przemówił w szatni Realu. Tak zareagował Alonso

Vinicius Junior wściekł się na Xabiego Alonso za zmianę w El Clasico. Gwiazdor Realu Madryt szybko zrozumiał, że popełnił błąd. Przeprosił kolegów z drużyny oraz trenera - ujawnia El Chiringuito.

Vinicius przeprosił Alonso. Problem rozwiązany

Vinicius Junior od początku sezonu musi radzić sobie z nową rolą w zespole. Za czasów Carlo Ancelottiego był nie do zastąpienia, natomiast Xabi Alonso ustalił, że największą gwiazdą będzie Kylian Mbappe, a Brazylijczyk ma w głównej mierze pracować na jego dorobek. Mimo medialnych doniesień o jego potencjalnym odejściu z Realu Madryt, wydawało się dotąd, że przyjął decyzję szkoleniowca z pokorą i nie zamierza się buntować. Obrazki z ostatniego meczu przeciwko Barcelonie pokazały jednak coś zupełnie innego.

Na 20 minut przed końcem El Clasico Alonso postanowił zdjąć Viniciusa z boiska. Dla zawodnika była to niezrozumiała roszada, co dobitnie zasugerował swoim zachowaniem. Podczas opuszczania murawy oznajmił, że „żegna się z drużyną” i skierował się prosto do szatni. Po kilku minutach wrócił na ławkę rezerwowych, ale niesmak oczywiście pozostał. Ta sytuacja wymagała oczywiście reakcji ze strony klubu i została wyjaśniona podczas środowego treningu.

Przed zajęciami Vinicius zwrócił się w szatni do kolegów z zespołu oraz sztabu szkoleniowego. Publicznie przeprosił nie tylko ich, ale również Xabiego Alonso. Trener krótko podsumował jego wypowiedź, zaznaczając, aby podobne problemy rozwiązywać w zamkniętej grupie, gdyż pozwoli to na uniknięcie medialnego zamieszania.

Następnie Alonso przeprowadził indywidualną rozmowę z Viniciusem. El Chiringuito twierdzi, że przebiegła ona w spokojnej atmosferze, a obaj panowie nie mają już sobie za złe tego, co działo się podczas hitowego spotkania.

