Vinicius przegrał zakład. Bramkarz Valencii ujawnia kulisy rzutu karnego

Podwójna przegrana Viniciusa, zmarnował rzut karny i stracił 50 euro

Real Madryt mierzył się z Valencią w 30. kolejce ligi hiszpańskiej. Spotkanie na Santiago Bernabeu rozpoczęło się od zmarnowanego rzutu karnego. Jedenastki nie wykorzystał Vinicius Junior, którego strzał obronił Giorgi Mamardashvili. “Nietoperze” sprawili w tym spotkaniu niespodziankę, wygrywając z gospodarzami (2:1). Decydującego gola w doliczonym czasie gry zdobył Hugo Duro.

Po meczu na jaw wyszły kulisy rzutu karnego, które ujawnił bramkarz Valencii. Gruzin przed kamerami przyznał, że założył się z gwiazdą rywali. Golkiper był przekonany, że obroni strzał Viniciusa z jedenastu metrów, co ostatecznie mu się udało. Stawką zakładu było 50 euro.

💰"Aposté 50€ con Vinicius a que le paraba el penalti".



🤣"No me los ha dado".



😲La surrealista apuesta entre Mamardashvili y Vinicius.



📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/tHq2kbSNMZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 5, 2025

– Założyłem się z Viniciusem o 50 euro, że obronię rzut karny. Jeszcze mi nie zapłacił – powiedział Giorgi Mamardashvili, cytowany przez El Chiringuito TV.

Mamardashvili ma przed sobą ostatnie mecze w barwach Valencii. Po zakończeniu sezonu przeniesie się do Liverpoolu, który latem ubiegłego roku zapłacił za rewelację EURO 2024 30 milionów euro, a potem wysłał go na wypożyczenie powrotne do Hiszpanii.

Choć w pierwszej połowie Vinicius zmarnował jedenastkę, tak w drugiej odkupił winy i wpisał się na listę strzelców. Jeden z liderów Realu Madryt ma już na swoim koncie łącznie 19 bramek i 13 asyst w 42 meczach.