Valencia pogrążyła Real! Vinicius zmarnował rzut karny [WIDEO]

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cesar Tarrega i Kylian Mbappe

Wpadka Realu Madryt z Valencią, to może przesądzić o mistrzostwie

Real Madryt w sobotę podejmował Valencię na Estadio Santiago Bernabeu w ramach 30. kolejki La Ligi. Carlo Ancelotti przed meczem musiał postawić na trzeciego bramkarza. Z urazami boryka się zarówno Thibaut Courtois, jak i Andrij Łunin. W związku z tym między słupkami wystąpił 19-letni Fran Gonzalez. Debiutant w składzie “Królewskich” już w 15. minucie musiał wyciągać piłkę z siatki.

Choć na prowadzenie jako pierwsi wyszli goście, to początek spotkania mógł mieć zdecydowanie inny przebieg. W 13. minucie meczu Vinicius Junior podszedł do futbolówki ustawionej na jedenastym metrze. Brazylijczyk zmarnował jednak rzut karny, oddając słaby strzał, który obronił Giorgi Mamardashvili. Dosłownie chwilę później na listę strzelców wpisał się obrońca Valencii – Mouctar Diakhaby.

Kłopoty Realu! Najpierw Vinicius marnuje rzut karny, a chwilę później Diakhaby daje prowadzenie Valencii! ⚽



Jak odpowie ekipa Carlo Ancelottiego? 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/KOF4DvCam4 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 5, 2025

W 21. minucie strzelec pierwszego gola zdobył drugą bramkę, lecz tym razem samobójczą. Stoper miał w tej sytuacji wiele szczęścia, ponieważ arbiter odgwizdał spalonego, przez co trafienie nie zostało uznane, a “Nietoperze” nadal prowadzili różnicą jednego gola. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Początek drugiej połowy przyniósł bramkę, która doprowadziła do remisu. W 50. minucie swoje winy odkupił Vinicius Junior. Real Madryt otrzymał rzut rożny, a gwiazdor zespołu znalazł się w dobrym miejscu i czasie, dostawiając nogę i kierując piłkę do bramki.

Remis w Madrycie! Vinicius sprytnie odnalazł się w polu karnym i pakuje piłkę do siatki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSXkQI pic.twitter.com/u8Xo4dCHYB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 5, 2025

Choć przewaga “Los Blancos” w drugiej połowie była zdecydowana, to podopieczni Carlo Ancelottiego nie byli w stanie przekuć tego na drugą bramkę. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, to kibice gospodarzy otrzymali prawdziwy cios w serce. W doliczonym czasie gry na listę strzelców wpisał się Hugo Duro. Porażka z Valencią oznacza, że Barcelona stoi przed szansą na zwiększenie przewagi nad Realem w lidze do sześciu punktów. W sobotę wieczorem “Blaugrana” zagra z Betisem.

Real Madryt 1:2 Valencia (50′ Vinicius Junior – 15′ Diakhaby, 90+5′ Duro)