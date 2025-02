fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius zaskoczył. Odrzucił ofertę

Vinicius Junior w poprzednim sezonie był kluczową postacią Realu Madryt, znacząco pomagając drużynie w zdobyciu Ligi Mistrzów. Obecna kampania nie układa się dla niego idealnie – ma wahania formy i mierzy się z problemami zdrowotnymi. Co więcej, media wciąż zastanawiają się nad jego potencjalną współpracą z Kylianem Mbappe. Nie jest tajemnicą, że obaj zawodnicy preferują grę na tej samej pozycji, co jest problematyczne dla Carlo Ancelottiego. Pod nieobecność 24-latka błyszczy nie tylko Mbappe, ale także Rodrygo.

Na Santiago Bernabeu intensywnie pracują nad przyszłością gwiazdora. Podczas letniego okienka otrzymał on absolutnie rekordową ofertę z Arabii Saudyjskiej. Wówczas na nią nie przystał, ale tamtejsi przedstawiciele zapewniają, że wrócą po niego także po sezonie 2024/2025. Real Madryt chce się zabezpieczyć jak najszybciej, dlatego rozmawia z gwiazdorem na temat nowego kontraktu.

Z informacji “The Athletic” wynika, że pierwsza oferta została odrzucona przez Viniciusa oraz jego otoczenie. Najprawdopodobniej nie była ona wystarczająco dobra finansowo, natomiast negocjacje mają być kontynuowane.

Vinicius wielokrotnie publicznie zapewniał, że widzi swoją przyszłość w stolicy Hiszpanii. Saudyjczycy nie ustąpią i spróbują przekonać go do wyprowadzki z Europy. Na ten moment wciąż bliżej mu do pozostania w Realu, który z pewnością złoży kolejną ofertę. Obecna umowa Viniciusa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.