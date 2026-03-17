Vinicius Junior zdradził, co powiedział mu Valverde przed karnym. Podziałało!

Real Madryt dwa razy pokonał Manchester City w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W rewanżu Vinicius Junior ponownie podszedł do rzutu karnego. Ujawnił, co przed strzałem powiedział mu Fede Valverde.

Vinicius chciał oddać karnego Valverde, ale gwiazdor Realu odmówił

Real Madryt bez większych problemów poradził sobie z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz Królewscy wygrali przed własną publicznością (3:0). W rewanżu na Etihad Stadium również zwyciężyli, ale dopiero po bramce w doliczonym czasie gry. Oba spotkania miały dwóch innych bohaterów. Najpierw hat-tricka zdobył Fede Valverde, a teraz dublet ustrzelił Vinicius Junior.

Vinicius Junior przed tygodniem zmarnował rzut karny. Teraz również Królewscy dostali jedenastkę i ponownie do stałego fragmentu gry podszedł Brazylijczyk. W pomeczowym wywiadzie przyznał jednak, że chciał, aby to Valverde uderzył z jedenastu metrów.

– Powiedziałem Fede, żeby to on strzelał karnego, ale powiedział mi, że nie, że mam zaufać sobie i podjąć wyzwanie, więc strzeliłem – ujawnił Vinicius Junior zaraz po końcowym gwizdku.

Do tej pory Real Madryt grał w kratkę i nie mógł zaliczyć obecnego sezonu do wyjątkowo udanych. Vinicius uważa jednak, że zwycięstwo w dwumeczu z Man City będzie punktem zwrotnym. Jego zdaniem najlepsza część kampanii dopiero przed nimi.

– Czy uważam, że to dla nas punkt zwrotny w tym sezonie? Tak. Najlepsza część sezonu dopiero przed nami – twierdzi piłkarz Realu Madryt.

Z kim Real Madryt zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów? Na swojego przeciwnika będą musieli trochę poczekać. Drugie spotkanie Bayern Monachium – Atalanta odbędzie się w środę (18 marca). Tydzień temu do awansu przybliżyli się mistrzowie Niemiec.