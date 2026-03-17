Vinicius Junior zdradził, co powiedział mu Valverde przed karnym. Podziałało!

23:20, 17. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Real Madryt dwa razy pokonał Manchester City w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W rewanżu Vinicius Junior ponownie podszedł do rzutu karnego. Ujawnił, co przed strzałem powiedział mu Fede Valverde.

Vinicius Junior
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius chciał oddać karnego Valverde, ale gwiazdor Realu odmówił

Real Madryt bez większych problemów poradził sobie z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz Królewscy wygrali przed własną publicznością (3:0). W rewanżu na Etihad Stadium również zwyciężyli, ale dopiero po bramce w doliczonym czasie gry. Oba spotkania miały dwóch innych bohaterów. Najpierw hat-tricka zdobył Fede Valverde, a teraz dublet ustrzelił Vinicius Junior.

Vinicius Junior przed tygodniem zmarnował rzut karny. Teraz również Królewscy dostali jedenastkę i ponownie do stałego fragmentu gry podszedł Brazylijczyk. W pomeczowym wywiadzie przyznał jednak, że chciał, aby to Valverde uderzył z jedenastu metrów.

Powiedziałem Fede, żeby to on strzelał karnego, ale powiedział mi, że nie, że mam zaufać sobie i podjąć wyzwanie, więc strzeliłem – ujawnił Vinicius Junior zaraz po końcowym gwizdku.

Do tej pory Real Madryt grał w kratkę i nie mógł zaliczyć obecnego sezonu do wyjątkowo udanych. Vinicius uważa jednak, że zwycięstwo w dwumeczu z Man City będzie punktem zwrotnym. Jego zdaniem najlepsza część kampanii dopiero przed nimi.

Czy uważam, że to dla nas punkt zwrotny w tym sezonie? Tak. Najlepsza część sezonu dopiero przed nami – twierdzi piłkarz Realu Madryt.

Z kim Real Madryt zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów? Na swojego przeciwnika będą musieli trochę poczekać. Drugie spotkanie Bayern Monachium – Atalanta odbędzie się w środę (18 marca). Tydzień temu do awansu przybliżyli się mistrzowie Niemiec.

