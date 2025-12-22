Vinicius Jr już zdecydował. Real ma teraz problem

Real Madryt nieustannie żyje tematem Viniciusa Juniora, który w ostatni weekend był wygwizdywany na Santiago Bernabeu. Według dziennikarza Jorge Picona, Brazylijczyk chce zostać w klubie, mimo braku postępów w negocjacjach dotyczących nowej umowy.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Jr

Vinicius chce kontynuować swoją karierę w Realu

Vinicius Junior zmaga się z nierówną formą i trudnymi relacjami z trenerem Xabi Alonso. Kibice coraz częściej okazują frustrację, a atmosfera wokół skrzydłowego stała się wyraźnie cięższa niż w poprzednich sezonach.

Sytuację komplikuje także kontrakt. Umowa Viniciusa z Realem Madryt obowiązuje do 2027 roku, co oznacza, że już wkrótce klub będzie stał w kiepskiej pozycji negocjacyjnej. Rozmowy o przedłużeniu były prowadzone, lecz nie przyniosły przełomu. Obie strony deklarują chęć współpracy, ale konkretów nadal brakuje.

Z informacji przekazanych przez Jorge Picona wynika, że Vinicius Jr prywatnie podkreśla swoje przywiązanie do klubu. Zawodnik uważa, że odejście z Realu byłoby krokiem wstecz, zwłaszcza jeśli alternatywą miałaby być gra w Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie kwestie finansowe mają dla niego duże znaczenie i oczekuje najlepszych możliwych warunków.

Real Madryt nadal wierzy w odbudowę formy Brazylijczyka i jest otwarty na przedłużenie kontraktu. Główną przeszkodą pozostaje jednak wysokość bonusu za podpis, którego klub nie jest gotowy zaakceptować. Negocjacje nie zostały zerwane, ale prowadzone są bez presji czasu. To wszystko stawia Królewskich w dość problematycznej sytuacji.

Na ten moment nie wyznaczono daty kolejnych rozmów. W klubie panuje przekonanie, że sytuacja nie ruszy do przodu przed mistrzostwami świata 2026. Turniej ten może być dla Viniciusa ostatnią dużą szansą na wzmocnienie swojej pozycji sportowej i negocjacyjnej.

