Real Madryt otrzymał ogromny cios. Poważna kontuzja gwiazdy

Trent Alexander-Arnold wypada z gry na dwa miesiące - informuje hiszpański dziennik MARCA. Angielski wahadłowy nabawił się kontuzji mięśnia prostego uda w lewej nodze podczas meczu Athletic Bilbao - Real Madryt (0:3).

Długa przerwa Trenta Alexandra-Arnolda

W środowy wieczór rozegrano mecz pomiędzy Athletikiem Bilbao a Realem Madryt w ramach 19. kolejki La Ligi. Zespół Los Blancos poradził sobie z baskijskim rywalem, wygrywając 3:0 po dublecie niezawodnego Kyliana Mbappe i trafieniu Eduardo Camavingi.

Trent Alexander-Arnold, który zanotował asystę przy jednym z goli, prezentował się bardzo dobrze, jednak nie był w stanie dokończyć tego spotkania. Anglik opuścił murawę przedwcześnie, co od razu wzbudziło niepokój sztabu szkoleniowego drużyny Królewskich. Angielski wahadłowy zszedł z boiska w 55. minucie, a jego miejsce zajął Raul Asencio.

Real Madryt szybko opublikował raport medyczny na swojej oficjalnej stronie internetowej, w którym poinformował o diagnozie zawodnika. U Alexandra-Arnolda stwierdzono kontuzję mięśnia prostego uda w lewej nodze. Jak podaje hiszpański dziennik „MARCA”, tego typu uraz wiąże się z około dwumiesięczną przerwą od gry, co stanowi poważny problem dla Xabiego Alonso w kontekście zbliżających się kluczowych spotkań.

27-letni boczny defensor przywdziewa koszulkę Realu Madryt od czerwca 2025 roku, gdy przeniósł się na Santiago Bernabeu z Liverpoolu za 10 milionów euro. 34-krotny reprezentant Anglii w barwach stołecznego klubu rozegrał dotychczas 16 meczów, notując 3 asysty, aczkolwiek coraz częściej musi mierzyć się z problemami zdrowotnymi.

Z powodu kontuzji Trenta Alexandra-Arnolda oraz Daniego Carvajala, Xabi Alonso najprawdopodobniej będzie zmuszony przesunąć na prawą obronę nominalnego środkowego pomocnika – Federico Valverde – który sprawdzał się już w tej roli.