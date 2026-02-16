Trent Alexander-Arnold czy Dani Carvajal? Alvaro Arbeloa zdecydował

09:57, 16. lutego 2026 10:27, 16. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  MARCA

Trent Alexander-Arnold będzie podstawowym prawym obrońcą Realu Madryt w dalszej części sezonu. Anglik zaimponował w ostatnim meczu i zagra przeciwko Benfice Lizbona. Dani Carvajal musi zadowolić się rolą zmiennika - podaje dziennik MARCA.

Trent Alexander-Arnold
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Arbeloa postawił na Alexandra-Arnolda. Carvajal będzie zmiennikiem

Real Madryt przez pierwszą część trwającego sezonu miał spory problem z obsadą pozycji prawego obrońcy. W tym sektorze boiska awaryjnie musiał występować Fede Valverde, ponieważ Trent Alexander-Arnold oraz Dani Carvajal długo pauzowali z powodu kontuzji. 27-letni Anglik oraz 34-letni Hiszpan są już jednak w pełni zdrowi, co daje Alvaro Arbeloi znacznie większy komfort przy ustalaniu podstawowego składu na kolejne spotkania.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jak poinformowała w poniedziałkowy poranek hiszpańska gazeta „MARCA”, trener ekipy Królewskich podjął już decyzję w sprawie hierarchii na prawym boku defensywy. Pierwszym wyborem szkoleniowca ma być Alexander-Arnold, o ile nie nabawi się kolejnego urazu.

Etatowy reprezentant Anglii zagrał od początku w ostatnim meczu z Realem Sociedad (4:1) w ramach 24. kolejki La Ligi i był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku, notując znakomitą asystę. Wszystko wskazuje na to, że wahadłowy wybiegnie w wyjściowej jedenastce także we wtorkowym starciu z Benfiką Lizbona w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. Bardziej doświadczony Carvajal będzie musiał pogodzić się z rolą zmiennika.

Trent Alexander-Arnold występuje w barwach drużyny Los Blancos od czerwca 2025 roku, gdy trafił do Madrytu z Liverpoolu za około 10 milionów euro. 34-krotny reprezentant Synów Albionu rozegrał dotąd 18 spotkań i zaliczył 4 ostatnie podania. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na kwotę w granicach 70 milionów euro. Kontrakt wszechstronnego defensora ze stołecznym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.