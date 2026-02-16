Trent Alexander-Arnold czy Dani Carvajal? Alvaro Arbeloa zdecydował

Trent Alexander-Arnold będzie podstawowym prawym obrońcą Realu Madryt w dalszej części sezonu. Anglik zaimponował w ostatnim meczu i zagra przeciwko Benfice Lizbona. Dani Carvajal musi zadowolić się rolą zmiennika - podaje dziennik MARCA.

Arbeloa postawił na Alexandra-Arnolda. Carvajal będzie zmiennikiem

Real Madryt przez pierwszą część trwającego sezonu miał spory problem z obsadą pozycji prawego obrońcy. W tym sektorze boiska awaryjnie musiał występować Fede Valverde, ponieważ Trent Alexander-Arnold oraz Dani Carvajal długo pauzowali z powodu kontuzji. 27-letni Anglik oraz 34-letni Hiszpan są już jednak w pełni zdrowi, co daje Alvaro Arbeloi znacznie większy komfort przy ustalaniu podstawowego składu na kolejne spotkania.

Jak poinformowała w poniedziałkowy poranek hiszpańska gazeta „MARCA”, trener ekipy Królewskich podjął już decyzję w sprawie hierarchii na prawym boku defensywy. Pierwszym wyborem szkoleniowca ma być Alexander-Arnold, o ile nie nabawi się kolejnego urazu.

Etatowy reprezentant Anglii zagrał od początku w ostatnim meczu z Realem Sociedad (4:1) w ramach 24. kolejki La Ligi i był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku, notując znakomitą asystę. Wszystko wskazuje na to, że wahadłowy wybiegnie w wyjściowej jedenastce także we wtorkowym starciu z Benfiką Lizbona w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. Bardziej doświadczony Carvajal będzie musiał pogodzić się z rolą zmiennika.

Trent Alexander-Arnold występuje w barwach drużyny Los Blancos od czerwca 2025 roku, gdy trafił do Madrytu z Liverpoolu za około 10 milionów euro. 34-krotny reprezentant Synów Albionu rozegrał dotąd 18 spotkań i zaliczył 4 ostatnie podania. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na kwotę w granicach 70 milionów euro. Kontrakt wszechstronnego defensora ze stołecznym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.