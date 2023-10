Robert Lewandowski doznał kontuzji w meczu z FC Porto (1:0) i przez około miesiąc będzie niedostępny dla FC Barcelony. To bardzo złe wieści dla Xaviego Hernandeza, bo kapitan reprezentacji Polski to jedyny nominalny środkowy napastnik w kadrze zespołu.

IMAGO / @guelbergoes Na zdjęciu: Ferran Torres

Robert Lewandowski doznał kontuzji w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto (1:0)

Polak ma pauzować przez około miesiąc

Rolę kapitana reprezentacji Polski przejmą na spółkę Ferran Torres i Joao Felix

Kontuzja Lewandowskiego problemem też dla Barcelony

FC Barcelona w środę zanotowała bardzo ważne zwycięstwo, pokonując w Lidze Mistrzów FC Porto (1:0). Niestety, jednocześnie okupiła ten triumf kontuzją Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski ma pauzować przez około miesiąc. To bardzo zła informacja dla Biało-czerwonych, ale i dla Dumy Katalonii.

Jeszcze przed startem sezonu hiszpańskie media trąbiły o krótkiej ławce mistrzów Hiszpanii. I rzeczywiście, już urazy Frenkiego de Jonga i Pedriego zaburzyły równowagę w zespole. Teraz kontuzji doznała kolejna pierwszoplanowa postać. Absencja Lewego jest o tyle problematyczna, że nie ma on w kadrze naturalnego następcy.

Mundo Deportivo jest pewne, że rolę Polaka przejmie – przynajmniej z początku – Ferran Torres. Po powrocie z wakacji Hiszpan wrócił w znacznie lepszej formie i gwarantuje bramki. Gol przeciwko Porto był jego czwartym w tym sezonie. Rozegrał 354 minuty we wszystkich rozgrywkach, co oznacza, że średnio strzela co 88,5 minuty. Do tego jego współczynnik bramek oczekiwanych wynosi ponad dwa, co oznacza, że 23-latek pokonuje bramkarzy rywali w trudnych sytuacjach. Problemem Ferrana jest jednak to, że gdy pojawiał się w wyjściowym składzie, prezentował się znacznie gorzej, niż gdy wchodził z ławki. Teraz nie ma jednak wyboru.

Drugą alternatywą na środku ataku może być Joao Felix. Portugalczyk lepiej czuje się, atakując z boku i mając obok siebie tak silną “dziewiątkę”, jak Lewy. Ma jednak doświadczenie na tej pozycji, ponadto może na murawie wymieniać się z Ferranem.

Lewandowski w tym sezonie rozegrał 10 spotkań dla Barcelony. Zanotował w nich sześć bramek i cztery asysty.

Czytaj więcej: Messi pójdzie śladami Henry’ego czy Beckhama? Nowa szansa na powrót do Barcelony.

Granada FC Barcelona 7.00 5.40 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2023 08:17 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin