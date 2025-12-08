Barcelona w opałach. On może już nie zagrać w klubie!

Barcelona mierzy się z poważnym problemem z jednym z zawodników. Juanma Castaño z El Partidazo de COPE twierdzi, że Ronald Araujo może już nigdy nie zagrać w koszule Blaugrany.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (Real Betis - Bacelona)

Barcelona czeka. Kiedy Araujo wróci do gry?

Ronald Araujo bez wątpienia nie jest w najlepszej dyspozycji. Nie tylko fizycznej, ale także psychicznej. Reprezentant Urugwaju od dłuższego czasu nie radzi sobie z presją i poprosił klub o odpoczynek. Hansi Flick i sztab szkoleniowy nie mieli innej możliwości – Barcelona nic nie zyska na obecności obrońcy, który prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Kiedy 26-latek wróci na boisko? W tej sytuacji nic nie jest pewne. Jednak Barca musi być przygotowana na najgorszy scenariusz. Juanma Castaño z El Partidazo de COPE przekonuje, że „to poważniejsza sprawa, niż myślimy”. Okazuje się, że Araujo… może już nigdy nie wystąpić w szeregach Dumy Katalonii.

Zdrowie psychiczne defensora to w tej chwili kwestia kluczowa, nie tylko dla niego samego, ale także dla klubu. Barcelona w najbliższym czasie będzie musiała przeprowadzić poważną rozmowę z otoczeniem piłkarza.

Kontrakt Ronalda Araujo został przedłużony w styczniu i obowiązuje aż do 30 czerwca 2031 roku. Urugwajczyk jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 35 milionów euro. Jeżeli Blaugrana zostanie zmuszona do sprzedaży obrońcy, to nie będzie mogła oczekiwać wyższej kwoty.