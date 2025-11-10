Marc-Andre ter Stegen kontynuuje rehabilitację, a po powrocie do zdrowia nie będzie mógł liczyć na miejsce w podstawowym składzie. Sytuację golkipera Barcelony skomentował Julian Nagelsmann, selekcjoner reprezentacji Niemiec.

ddp media GmbH/ Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen w „niełatwej sytuacji”

Kiedy Marc-Andre ter Stegen wróci na boisko? 33-latek powinien być do dyspozycji Hansiego Flicka w grudniu. Jednak reprezentant Niemiec to dopiero trzeci bramkarz w hierarchii Barcelony. To niepokoi Juliana Nagelsmanna. Selekcjoner Die Mannschaft wypowiedział się na ten temat na konferencji prasowej:

– W zeszłym tygodniu odbyłem z nim długą rozmowę telefoniczną. Czuje się dobrze, a to jest najważniejsze. Myślę, że zimowe okienko transferowe nigdy nie jest łatwe. Nie powiedziałem, że musi grać w czołowym klubie – najważniejsze jest to, żeby grał, niezależnie od tego, czy jest to absolutnie czołowy klub, czy nie. Sytuacja nie jest łatwa, musimy zobaczyć, jak wygląda jego stan zdrowia i forma. Marc jest bardzo dobrym bramkarzem i ufam, że znajdzie dobre rozwiązanie i będzie regularnie grał. Zobaczymy, co się wydarzy.

Wszystko wskazuje na to, że ter Stegen, jeżeli liczy na grę w reprezentacji, będzie musiał zmienić klubowe barwy. Niekwestionowanym numerem jeden na Camp Nou jest Joan Garcia, natomiast podczas nieobecności Hiszpana jego miejsce zajmuje Wojciech Szczęsny.