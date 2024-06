Tak może wyglądać skład Realu z Mbappe. Ancelotti ma w czym wybierać Źródło: Goal.pl Ernest Chalimoniuk Real Madryt oficjalnie ogłosił już transfer Kyliana Mbappe. Carlo Ancelotti ma teraz pozytywny ból głowy, ponieważ dysponuje szeroką oraz jakościową kadrą. Na jaką jedenastkę postawi popularny Carletto w przyszłym sezonie? Włoski szkoleniowiec na pewno ma w czym wybierać.

Associated Press / Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe i Vinicius Junior