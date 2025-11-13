Szczęsny znów na ławce. Hiszpanie ogłaszają kluczowy powrót

Wojciech Szczęsny w ostatnich tygodniach bronił dostępu do bramki Barcelony. Lada moment czeka go powrót na ławkę rezerwowych. Joan Garcia jest gotowy do gry w kolejnym meczu - potwierdza "Mundo Deportivo".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Garcia wrócił do zdrowia. Barcelona zmieni bramkarza

Wojciech Szczęsny podpisał z Barceloną latem nowy kontrakt, godząc się na rolę rezerwowego. Numerem jeden między słupkami został natomiast sprowadzony Joan Garcia, który od samego początku prezentował bardzo wysoki poziom. Znakomicie odnalazł się w taktyce Hansiego Flicka, imponując refleksem i grą nogami.

Na jego nieszczęście pod koniec września nabawił się kontuzji kolana. Przeszedł operację, a pod jego nieobecność do bramki wskoczył właśnie Szczęsny. Radził sobie ze zmiennym szczęściem, choć na ogół niczego nie zawalał. Nie udało mu się natomiast zachować ani jednego czystego konta, a przy tym w dziewięciu meczach stracił aż 17 bramek.

Choć do dyspozycji Szczęsnego nikt nie ma pretensji, w klubie z utęsknieniem wyczekiwano powrotu Garcii. „Mundo Deportivo” potwierdza, że Hiszpan jest w pełni gotowy do gry i ma wystąpić zaraz po przerwie reprezentacyjnej. 22 listopada Barcelona zmierzy się z Athletic Club. Flick na ten mecz szykuje zmianę w bramce, co oznacza, że Szczęsny wróci na ławkę rezerwowych.

Flick nie planuje rotować zawodnikami w La Lidze oraz Lidze Mistrzów, więc Szczęsnemu pozostaną najprawdopodobniej tylko występy w Pucharze Króla lub Superpucharze Hiszpanii. Pozycja Garcii jest niepodważalna i nie ma szans, aby Polak dał radę go wygryźć.