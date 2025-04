Ter Stegen z laurką dla Szczęsnego. Tak Niemiec ocenił Polaka

rosdemora / Alamy, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny

Szczęsny doceniony przez ter Stegena

Wszystko wskazuje na to, że Marc-Andre ter Stegen jeszcze w tym sezonie wróci do gry. Niemiec kontynuuje rehabilitację po kontuzji kolana, której doznał na początku rozgrywek. Chociaż 32-latek jest coraz bliższy odzyskania pełni sił, w sztabie Barcelony trudno odczuć pośpiech – Wojciech Szczęsny radzi sobie wręcz znakomicie i wręcz pozwolił zapomnieć o absencji byłego golkipera Borussii Mönchengladbach.

– Codziennie rozmawiam z trenerem. Jednak nie rozmawiamy o o moim powrocie na boisko, ponieważ to nie jest odpowiedni czas. Zrobiłem już wszystko i teraz muszę w odpowiedni sposób zregenerować siły i wrócić do dynamiki pracy z grupą. Wszystko zależy od uczuć. Pomysł jest taki, żeby wrócić w tym roku. Zdecydujemy, kiedy będzie na to najlepszy czas. Jeśli wyzdrowieję, porozmawiam oczywiście z Hansim Flickiem i zdecydujemy, co będzie najlepsze dla nas wszystkich – przyznał 42-krotny reprezentant Niemiec w rozmowie z Mundo Deportivo.

Jednokrotny zdobywca Ligi Mistrzów oczywiście został zapytany o swojego rywala. Jak układa się współpraca na linii ter Stegen – Szczęsny? – Wojtek spisuje się bardzo dobrze. To wielka osobowość, widać jego doświadczenie. Nie tylko jako bramkarz. Jako osoba bardzo pomaga chłopakom na co dzień. Dobrze się z nim dogaduję od pierwszej minuty, jeszcze zanim podpisał kontrakt z Barcą. Daje nam dużo spokoju i mamy nadzieję, że będzie tak dalej – dodał 32-latek.