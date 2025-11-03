Szczęsny wróci na ławkę rezerwowych. Flick wskazał datę

fot. David Ramirez Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Garcia wraca do zdrowia. Ostatnie mecze dla Szczęsnego

Wojciech Szczęsny przedłużył latem kontrakt z Barceloną o dwa lata. Zgodził się również na rolę rezerwowego dla ściągniętego Joana Garcii, na którego zdecydował się postawić Hansi Flick. Ta strategia klubu ma być korzystna zarówno na teraz, jak i w przyszłości, gdyż Hiszpan to jeden z największych bramkarskich talentów na świecie.

Garcia szybko udowodnił, że stać go na grę na najwyższym poziomie. Zbierał dobre recenzje, ale na jego nieszczęście, kilka tygodni temu nabawił się kontuzji. Była to szansa dla Szczęsnego, aby wskoczyć do bramki.

Polski bramkarz wystąpił chociażby w hitowych meczach z Paris Saint-Germain czy Realem Madryt. Co ciekawe, nie zaliczył choćby jednego czystego konta, ale i tak jest oceniany pozytywnie. Nie daje powodów, aby posadzić go na ławce rezerwowych, natomiast hierarchia w Barcelonie jest jasna – Garcia wróci do gry, gdy tylko będzie gotowy.

Dojdzie do tego już niebawem. Flick potwierdził, że ten jest na finiszu okresu rehabilitacji i powinien wrócić na murawę po przerwie reprezentacyjnej. Wygląda na to, że Szczęsny ma przed sobą jeszcze dwa mecze w pierwszym składzie Barcelony – przeciwko Club Brugge oraz Celcie Vigo. Garcia jest typowany do gry w spotkaniu z Athletic Club.