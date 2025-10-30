Szczęsny wkrótce wróci na ławkę. Hiszpanie wskazują datę

fot. LE PICTORIUM Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona szykuje zmianę w bramce. Szczęsny wkrótce wróci na ławkę

Barcelona sprowadziła tego lata Joana Garcię, a Hansi Flick uczynił go numerem jeden w bramce. Nową umowę podpisał również Wojciech Szczęsny, który zgodził się, aby być jego rezerwowym. Pod koniec września Polak wrócił między słupki, gdyż jego konkurent doznał kontuzji łąkotki. Zastąpił go chociażby w prestiżowych meczach z Paris Saint-Germain czy Realem Madryt, dobrze się przy tym spisując.

Oczywiście zespół nie ma za sobą dobrego czasu, a hiszpańskie media zwracają uwagę na fakt, że zbiegło się to w czasie właśnie z kontuzją Garcii. Sam Szczęsny przyznawał, że w obecnym systemie nie czuje się zbyt komfortowo, sugerując, że powrót Hiszpana może okazać się korzystny dla Blaugrany. „Mundo Deportivo” ujawnia, kiedy ma dojść do zmiany w bramce. Flick trzyma się hierarchii, którą ustalił przed startem sezonu i wystawi Garcię, gdy tylko ten będzie odpowiednio przygotowany.

Garcia jest już na finiszu rehabilitacji i może pojawić się w kadrze meczowej przy okazji rywalizacji z Celtą Vigo. Niewiele wskazuje na to, aby miał już wtedy wrócić na murawę. Bardziej prawdopodobny jest jego występ po listopadowej przerwie reprezentacyjnej, kiedy to Barcelona stoczy bój z Athletic Club. To oznacza, że Szczęsny ma przed sobą jeszcze trzy mecze w wyjściowym składzie, a potem czeka go powrót na ławkę rezerwowych.