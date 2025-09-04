Szczęsny ważnym atutem dla Flicka. Barcelona na tym skorzysta

11:26, 4. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Wojciech Szczęsny ma coraz większy wpływ na szatnię FC Barcelony. Jego doświadczenie stanowi wartość dodaną dla zespołu. Polak stał się ważnym atutem dla Hansiego Flicka - twierdzi Sport.

Wojciech Szczęsny
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny ma coraz większy wpływ na szatnię Barcelony

Wojciech Szczęsny i jego historia z FC Barceloną to scenariusz na dobry film. Były reprezentant Polski na prośbę Dumy Katalonii wrócił z emerytury, podpisując kontrakt w trudnym dla klubu momencie. Warto przypomnieć, że trafił do zespołu w obliczu kontuzji, jakiej doznał Marc-Andre ter Stegen. Choć z początku był przyspawany do ławki, tak od stycznia do czerwca bieżącego roku był nietykalny.

Wraz z nowym sezonem między słupkami doszło do zmian. Nową jedynką został Joan Garcia, a Szczęsny przedłużając kontrakt, zgodził się na rolę zmiennika. Mimo że stracił miejsce w bramce, jego wpływy w zespole stale rosną, o czym donosi dziennik Sport.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 50 zł i gra BEZ PODATKU w Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie 






Obecność polskiego bramkarza w składzie ma być atutem dla Hansiego Flicka. Doświadczenie 35-latka szczególnie po odejściu Ingio Martineza może okazać się nieocenione w kontekście młodego składu, jakim dysponuje Barcelona. „Stał się kimś znacznie więcej niż tylko bramkarzem rezerwowym” – zauważa Sergi Capdevilla. „Szczęsny stał się dla Flicka ważnym elementem w budowaniu jedności w zespole i w opiece nad młodszymi zawodnikami” – pisze hiszpański dziennikarz.





Jak na razie Szczęsny nie miał okazji, aby zagrać w oficjalnym meczu w sezonie 2025/2026. Źródło uważa, że Polak uzbiera nie więcej niż 10 spotkań w bieżącej kampanii. Głównie ma pojawiać się na boisku w Pucharze Króla oraz ewentualnie podczas mniej ważnych spotkań w lidze. Niemniej jednak z tekstu katalońskiego dziennika wynika, że taka sytuacja mu odpowiada.






    
POLECAMY TAKŻE

    

		


    

		            Julian Alvarez
		    


	
	

		Barcelona planuje sensacyjną wymianę. Odda dwie gwiazdy za Alvareza!		

	





    

		            Nico Williams
		    


	
	

		Nico Williams nakłania piłkarza Barcelony na transfer! Chce go w Bilbao		

	





    

		            Wojciech Szczęsny
		    


	
	

		Szczęsny ważnym atutem dla Flicka. Barcelona na tym skorzysta