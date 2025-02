Szczęsny zostanie w Barcelonie? Deco wyjaśnia

Wojciech Szczęsny ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca sezonu. Deco w rozmowie z dziennikiem Sport zdradził, że porozmawia z Polakiem o przedłużeniu pobytu w klubie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Zwrot akcji ws. przyszłości Szczęsnego! Może zostać w FC Barcelonie

Wojciech Szczęsny po poprzednim sezonie zdecydował się na zakończenie kariery. Rozbrat z piłką nie trwał jednak długo, bowiem po krótkim czasie wznowił profesjonalną karierę, podpisując kontrakt z FC Barceloną. Pierwotnie plan zakładał, że 34-latek w Katalonii będzie grać tylko do końca kampanii. Natomiast istnieje szansa, że kariera byłego reprezentanta Polski trochę się przedłuży.

Od początku nowego roku Szczęsny na stałe wskoczył do bramki Blaugrany. Polak wygrał rywalizację o miejsce między słupkami z Inakim Peną. Co więcej, Hansi Flick na konferencji prasowej jasno podkreślił, że to właśnie nasz rodak jest jego pierwszym wyborem. Warto dodać, że jak dotąd Barcelona w składzie ze Szczęsnym nie przegrała jeszcze ani jednego spotkania.

Ze względu na rosnącą formę Szczęsnego oraz bardzo dobrą postawę w bramce w mediach rozpoczęły się dywagacje nt. przedłużenia pobytu w Barcelonie. W ostatnim wywiadzie dla dziennika Sport głos ws. przyszłości bramkarza zabrał Deco. Dyrektor sportowy klubu zdradził, że warto mieć na uwadzę przedłużenie umowy z Polakiem.

– Jeśli będzie mu tutaj dobrze i będzie mu się dobrze wiodło, to warto go mieć na uwadze, ponieważ może nam wiele dać w przyszłym sezonie. Nie znam jego planów. Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, ale na pewno porozmawiamy w najbliższej przyszłości – powiedział Deco na łamach dziennika Sport.

Szczęsny do tej pory wystąpił w 9 meczach w Barcelonie, w których 4 razy zachował czyste konto. Z Dumą Katalonii wywalczył w styczniu triumf w Superpucharze Hiszpanii. Było to pierwsze wspólne trofeum z Blaugraną duetu Szczęsny & Lewandowski.