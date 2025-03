Szczęsny problemem Barcelony. Dziennikarz przejechał się po Polaku

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny nie jest bramkarzem z najwyższej półki – twierdzi Hugo Santos

FC Barcelona nie przegrała ani jednego meczu w 2025 roku. Co ciekawe wraz z nowym rokiem nastąpiła zmiana między słupkami w katalońskim zespole. Miejsce między słupkami, które w pierwszej części sezonu należało do Inakiego Peni zajął Wojciech Szczęsny.

Z Polakiem w składzie Blaugrana rozegrała 13 spotkań, z czego 11 razy wygrała i tylko dwukrotnie zremisowała. W dodatku były reprezentant Polski zachował czyste konto w siedmiu meczach. Szczęsny, choć z początku miał trudności z odnalezieniem się w systemie gry z wysoko ustawioną linią obrony, stosunkowo szybko przystosował się do taktyki Hansiego Flicka. Aktualnie jest jednym z filarów i kluczowym zawodnikiem lidera rozgrywek La Liga.

Inne zdanie na temat Szczęsnego w Barcelonie ma Hugo Santos z portalu “Remontada Blanca”. Zdaniem dziennikarza 34-latek jest jednym z najsłabszych punktów w drużynie. Co więcej, w meczach z wielkimi rywalami może być problemem, ponieważ nie jest bramkarzem z najwyższej półki.

– Barcelona znajduje się teraz w spektakularnym momencie, ale i tak nie wykorzystuje wielu sytuacji do strzelenia gola. Uważam, że Wojciech Szczęsny nie jest bramkarzem z najwyższej półki i w spotkaniach przeciwko wielkim rywalom to może być problemem Barcelony. Myślę, że Barca awansuje do półfinału Ligi Mistrzów i do końca sezonu będzie w grze o wszystkie trofea – powiedział Hugo Santos dla TVP Sport.

Umowa z Barceloną wygasa wraz z końcem sezonu, lecz w mediach pojawiają się informacje, że współpraca obu stron będzie kontynuowana. Ostatnio głos ws. przyszłości zabrał sam zainteresowany, który nie wyklucza pozostania w Katalonii. Szczęsny przyznał, że jest otwarty na dalszą grę w barwach FC Barcelony.