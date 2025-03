Szczęsny przedłuży kontrakt z Barceloną?! Polak nie zostawia wątpliwości

Sipa US/Alamy Live News Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny gotowy na przedłużenie kontraktu z Barceloną

Wojciech Szczęsny w lecie tego roku dołączył do zespołu Barcelony. Transfer awaryjny ściągniętego z emerytury byłego reprezentanta Polski pomimo początkowych trudności okazał się strzałem w dziesiątkę. 34-latek bowiem sporo musiał czekać na powrót do formy oraz wskoczenie do podstawowego składu ekipy Hansiego Flicka, ale gdy w końcu zrobił to w końcówce 2024 roku, to miejsca w składzie broni bardzo dobrze.

Wiadomo jednak, że umowa Polaka wygasa wraz z końcem sezonu, a później do zdrowia wróci Marc-Andre ter Stegen, który będzie absolutnie pierwszym wyborem Hansiego Flicka. Dlatego też pojawia się pytanie, o to, co dalej z karierą Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz Barcelony cytowany przez Fabrizio Romano mówi, że jest gotowy przedłużyć swój kontrakt z Barceloną o kolejny sezon, choć początkowo przekonywał, że wraca do gry tylko na rok.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

– Gdybyś zapytał mnie na początku sezonu o moją przyszłość w kolejnym sezonie, powiedziałbym, że opuszczę Barcelonę w czerwcu. Ale kocham czas, który tu spędziłem. Moja rodzina jest szczęśliwa, mój syn uwielbia swoją szkołę, moja żona uwielbia tu być. Jestem otwarty na wszystko – powiedział Wojciech Szczęsny.

Szczęsny w obecnym sezonie rozegrał dla Barcelony 13 spotkań, w których siedem razy zanotował czyste konto. Zespół ze stolicy Katalonii z nim na boisku jeszcze nie przegrał meczu.

Zobacz także: Manchester United rozważa zwolnienie Amorima! Znaleziono już następcę