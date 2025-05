Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Szczęsny niesamowity, a Lewandowski wieczny – tak Polaków ocenili Hiszpanie

FC Barcelona w czwartek wieczorem odzyskała mistrzostwo Hiszpanii po rocznej przerwie. Pierwszy sezon Hansiego Flicka w stolicy Katalonii można uznać za udany. Oprócz tytułu w La Lidze jego podopieczni wygrali także Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

Kluczowymi zawodnikami Barcelony w sezonie 2024/2025 byli polscy piłkarze. Robert Lewandowski zaliczył najlepszy sezon w klubie pod względem liczby zdobytych goli. Z kolei Wojciech Szczęsny wrócił z emerytury w wielkim stylu, notując świetną drugą część kampanii.

Po zwycięstwie z Espanyolem hiszpańskie media, a dokładnie dziennik Sport zdecydował się ocenić wszystkich zawodników Barcelony za miniony sezon. Zarówno Lewandowski, jak i Szczęsny zebrali zasłużone pochwały, co potwierdza, że dołożyli ważną cegiełkę do sukcesów Dumy Katalonii.

– Niesamowity. Sprowadzenie bramkarza z emerytury było decyzją ryzykowną, ale trafną. Tek oddał drużynie swoje doświadczenie. Pewny przy interwencjach, choć miał problemy przy wyjściach do piłki. Klub zaproponował mu przedłużenie kontraktu – ocenił Sport, przyznając Szczęsnemu notę 7 w skali od 1 do 10.

– Wieczny. To jego najlepszy sezon w Barcelonie, mimo że niektórzy chcieli go wysłać na emeryturę. Nigdy nie należy wątpić w Lewandowskiego i jego instynkt strzelecki. Polak udowodnił, że wciąż jest „killerem” z dużym potencjałem. Świetna współpraca z Hansim Flickiem – napisał o Lewandowskim dziennik Sport, oceniając napastnika na 9 w skali od 1 do 10.