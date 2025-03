Szczęsny filarem Barcelony. Wkrótce czeka go największy sprawdzian

Wojciech Szczęsny nie mógł wymarzyć sobie lepszego powrotu do gry. Polski bramkarz stał się filarem defensywy FC Barcelony, która pod jego wodzą notuje znakomite wyniki. Blaugrana nie straciła gola w trzech ostatnich meczach ligowych, a Szczęsny pozostaje niepokonany od momentu dołączenia do zespołu.

Czy Szczęsny wygra rywalizację z Ter Stegenem?

Wojciech Szczęsny szybko udowodnił, że jego transfer do Barcelony był strzałem w dziesiątkę. W ostatnich tygodniach jego znakomita dyspozycja między słupkami pozwoliła Blaugranie zachować czyste konta w spotkaniach z Rayo Vallecano (1:0), Las Palmas (2:0) i Realem Sociedad (4:0).

Polak od początku pobytu w Katalonii daje drużynie spokój w defensywie. Już w debiucie w Pucharze Króla przeciwko Barbastro zachował czyste konto (4:0), a później powtórzył ten wyczyn w Superpucharze Hiszpanii z Athletic Club (2:0). W LaLiga imponował także w starciu z Alaves (1:0), a w Pucharze Króla pomógł rozbić Valencię (5:0).

Barcelona pozostaje niepokonana w 13 meczach ze Szczęsnym w bramce, notując 11 zwycięstw i 2 remisy. Choć Polak miał trudniejsze chwile w starciach z Benfiką i Atletico Madryt, jego wkład w defensywną stabilność drużyny jest niepodważalny.

Hansi Flick jasno daje do zrozumienia, że to Szczęsny jest jego pierwszym wyborem. Prawdziwy test dla Polaka nadejdzie jednak wraz z powrotem do zdrowia Marca-André ter Stegena. Niemiec chce wrócić jeszcze w tym sezonie, co oznacza, że Barcelona będzie musiała podjąć kluczową decyzję dotyczącą obsady bramki na przyszłą kampanię.

Szczęsny może liczyć na przedłużenie kontraktu o kolejny rok, ale klub rozważa również sprzedaż Inakiego Peni w letnim oknie transferowym. Wszystko wskazuje na to, że Blaugrana stanie przed trudnym wyborem.