Szczęsny czy Garcia? Wiadomo, kto zagra w El Clasico

Wojciech Szczęsny prawie na pewno wystąpi w zbliżającym się El Clasico. Okazuje się, że Joan Garcia wróci po kontuzji dopiero za miesiąc. Mecz Real Madryt - Barcelona odbędzie się za dwa tygodnie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny zagra w El Clasico!

FC Barcelona w letnim oknie transferowym zdecydowała się sprowadzić nowego bramkarza. Wybór klubu z Katalonii padł na utalentowanego Joana Garcię. Hiszpan z miejsca stał się pierwszym wyborem między słupkami. Co za tym idzie, z nową rolą pogodzić musiał się Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski został zmiennikiem młodszego kolegi, pomagając mu w rozwoju.

Na jednym z treningów Garcia doznał kontuzji, przez co Szczęsny musiał wrócić do bramki. W Hiszpanii zastanawiają się, kiedy 25-latek wróci na boisko. Jednym z głównych powodów jest fakt, że wielkimi krokami zbliża się El Clasico, czyli starcie z Realem Madryt.

Pierwsze doniesienia dot. absencji bramkarza, sugerowały, że wróci do gry w przeciągu czterech/sześciu tygodni. W rozmowie z Movistar zdradził mniej więcej, kiedy ponownie pojawi się na boisku. Joan Garcia między słupki wróci za ok. miesiąc. „Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Póki co, wszystko idzie zgodnie z planem. Będę gotowy do gry mniej więcej za miesiąc” – powiedział.

Wychodzi więc na to, że Wojciech Szczęsny wystąpi w El Clasico. Mecz Real Madryt – Barcelona odbędzie się (26 października), a więc za dwa tygodnie. Jak dotąd Polak zagrał w trzech meczach przeciwko Los Blancos i za każdym razem górą była Blaugrana. W dwóch przypadkach stawką spotkania było trofeum, czyli Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. W tym drugim starciu zobaczył czerwoną kartkę.