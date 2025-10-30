Szczęsny czy Garcia? Hiszpanie wskazali jedynkę FC Barcelony

Wojciech Szczęsny ma za sobą fantastyczny występ w El Clasico. Niebawem do gry ma wrócić jednak Joan Garcia. Na kogo postawi FC Barcelona? Serwis lavozdegalicia.es nie ma wątpliwości.

Szczęsny wróci na ławkę, Garcia to niekwestionowana jedynka w Barcelonie

Wojciech Szczęsny pod koniec września wskoczył między słupki i ponownie stał się jednym z kluczowych zawodników FC Barcelony. Były reprezentant Polski ma za sobą m.in. wspaniały występ w El Clasico. Duma Katalonii, choć przegrała z Realem Madryt (1:2), to gdyby nie 35-latek wynik spotkania mógł być znacznie gorszy. W Hiszpanii zaczęto się zastanawiać czy bramkarz utrzyma miejsce w składzie.

Przypomnijmy, że Szczęsny wrócił do bramki ze względu na kontuzję Joana Garcii. Hiszpan musiał przejść operację kolana, przez co na kilka tygodni wypadł z gry. Ostatnio coraz więcej wskazuje na to, że na początku listopada będzie gotowy do powrotu na boisko.

Pozostaje więc pytanie czy Hansi Flick od razu desygnuje Garcię do wyjściowej jedenastki, czy jednak Szczęsny swoimi występami dał trenerowi Barcelony do myślenia. Według serwisu lavozdegalicia.es sprawa od samego początku była przesądzona.

– Szczęsny wypełnił zadanie jako zastępca Joana Garcii, ale rzeczywistość jest taka, że rozpoczęło się odliczanie do momentu, gdy Polak powróci na ławkę rezerwowych. Hiszpański bramkarz to duża inwestycja dla klubu, a jego poziom w pierwszych miesiącach sezonu przekonał Flicka, że w bramce nie ma żadnej dyskusji – czytamy na łamach serwisu La Voz De Galicia.