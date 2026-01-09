Superpuchar Hiszpanii: kiedy finał? Kiedy El Clasico 2026?

FC Barcelona i Real Madryt skrzyżują ze sobą rękawice w finale Superpucharu Hiszpanii. Sprawdź, kiedy odbędzie się El Clasico, które zostanie rozegrane w Arabii Saudyjskiej.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong oraz Vinicius Junior

FC Barcelona – Real Madryt: kiedy El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii

W finale Superpucharu Hiszpanii zobaczymy starcie, na które czekają kibice na całym świecie. FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w kolejnym El Clasico. Duma Katalonii przystąpi do tej rywalizacji po kapitalnym występie w półfinale, w którym rozbiła Athletic Bilbao aż 5:0. Real Madryt musiał natomiast włożyć znacznie więcej wysiłku w walkę o awans. Podopieczni Xabiego Alonso po wyrównanym spotkaniu pokonali Atletico Madryt 2:1.

Finał Superpucharu Hiszpanii odbędzie się już w niedzielę, a pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 20:00 czasu polskiego. O tej porze FC Barcelona i Real Madryt rozpoczną kolejne El Clasico, którego stawką będzie pierwsze trofeum w nowym roku. Dla obu zespołów będzie to nie tylko walka o Superpuchar, ale także prestiżowe starcie, które może mieć duże znaczenie mentalne na dalszą część sezonu. Kibice mogą spodziewać się ogromnych emocji i meczu na najwyższym poziomie.

Sprawdź również: Superpuchar Hiszpanii 2026: transmisja. Gdzie oglądać finałowe El Clasico?

Superpuchar Hiszpanii od kilku lat rozgrywany jest w Arabii Saudyjskiej, co jest efektem umowy zawartej przez Hiszpańską Federację Piłkarską z lokalnymi partnerami. Decyzja ta ma przede wszystkim wymiar finansowy i promocyjny. Turniej ma zwiększać globalny zasięg hiszpańskiej piłki oraz przyciągać nowych kibiców poza Europą. Dzięki temu rozgrywki zyskały formułę mini-turnieju z udziałem czterech zespołów, rozgrywanego na neutralnym terenie. Finał Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany na nowoczesnym obiekcie King Abdullah Sports City.





