Superkomputer przewidział tabelę La Liga. Barcelona obroni tytuł?

Barcelona i Real Madryt mają największe szanse. Czy Atletico im zagrozi?
Superkomputer BETSiE przewiduje, że FC Barcelona znów będzie najlepsza w Hiszpanii. Prognoza daje drużynie Hansiego Flicka aż 60,3% szans na mistrzostwo. Real Madryt ma 35% i według analizy ponownie będzie największym rywalem Dumy Katalonii. Oba kluby mają niemal pewne miejsce w czołowej czwórce.
Atletico Madryt jest trzecie w przewidywaniach. Zespół Diego Simeone ma jednak zaledwie 4,4% szans na wygranie ligi. Mimo to prognoza przewiduje, że Los Colchoneros prawie na pewno zagrają w Lidze Mistrzów.
Szanse na tytuł wg BETSiE
|Klub
|Szanse na mistrzostwo
|Barcelona
|60,3%
|Real Madryt
|35,0%
|Atletico Madryt
|4,4%
|Athletic Bilbao
|0,1%
|Villarreal
|0,1%
Kto wygra La Liga 25/26?
- Barcelona 54%
- Real 46%
- Atletico 4%
- Inny klub -4%
26+ Votes
Te kluby pożegnają się z La Liga?
Według prognozy najtrudniejszy sezon czeka Real Oviedo. Beniaminek ma prawie 50% szans na spadek. W bardzo trudnej sytuacji są też Elche i Espanyol. Każdy z tych zespołów ma ponad 40% prawdopodobieństwa, że zakończy rozgrywki w strefie spadkowej.
Nieco lepiej wyglądają notowania Levante i Mallorki, ale ich margines bezpieczeństwa jest minimalny. BETSiE przewiduje, że walka o utrzymanie potrwa do ostatniej kolejki. Widać więc, że dolna część tabeli będzie wyjątkowo wyrównana.
Końcowa tabela La Liga 2025/26 wg prognozy BETSiE
|#
|Klub
|Punkty
|1.
|Barcelona
|86,5
|2.
|Real Madryt
|83,5
|3.
|Atletico Madryt
|73,3
|4.
|Athletic Bilbao
|61,8
|5.
|Villarreal
|60,4
|6.
|Real Sociedad
|52,4
|7.
|Celta Vigo
|52,4
|8.
|Betis
|51,1
|9.
|Girona
|48,4
|10.
|Sevilla
|47,6
|11.
|Valencia
|47,4
|12.
|Osasuna
|46,4
|13.
|Rayo Vallecano
|45,8
|14.
|Alaves
|45,1
|15.
|Getafe
|43,1
|16.
|Mallorca
|42,2
|17.
|Levante
|41,0
|18.
|Espanyol
|39,9
|19.
|Elche
|39,4
|20.
|Real Oviedo
|38,2