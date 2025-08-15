Superkomputer przewidział tabelę La Liga. Barcelona obroni tytuł?

18:24, 15. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl / BETSiE

FC Barcelona i Real Madryt to główni faworyci do zdobycia tytułu mistrza Hiszpanii. Superkomputer BETSiE przewidział końcową tabelę La Liga w sezonie 2025/2026.

Vinicius Junior i Lamine Yamal
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Lamine Yamal

Barcelona i Real Madryt mają największe szanse. Czy Atletico im zagrozi?

Superkomputer BETSiE przewiduje, że FC Barcelona znów będzie najlepsza w Hiszpanii. Prognoza daje drużynie Hansiego Flicka aż 60,3% szans na mistrzostwo. Real Madryt ma 35% i według analizy ponownie będzie największym rywalem Dumy Katalonii. Oba kluby mają niemal pewne miejsce w czołowej czwórce.

Atletico Madryt jest trzecie w przewidywaniach. Zespół Diego Simeone ma jednak zaledwie 4,4% szans na wygranie ligi. Mimo to prognoza przewiduje, że Los Colchoneros prawie na pewno zagrają w Lidze Mistrzów.

Szanse na tytuł wg BETSiE

KlubSzanse na mistrzostwo
Barcelona60,3%
Real Madryt35,0%
Atletico Madryt4,4%
Athletic Bilbao0,1%
Villarreal0,1%

Kto wygra La Liga 25/26?

  • Barcelona
  • Real
  • Atletico
  • Inny klub
  • Barcelona 54%
  • Real 46%
  • Atletico 4%
  • Inny klub -4%

26+ Votes

Te kluby pożegnają się z La Liga?

Według prognozy najtrudniejszy sezon czeka Real Oviedo. Beniaminek ma prawie 50% szans na spadek. W bardzo trudnej sytuacji są też Elche i Espanyol. Każdy z tych zespołów ma ponad 40% prawdopodobieństwa, że zakończy rozgrywki w strefie spadkowej.

Nieco lepiej wyglądają notowania Levante i Mallorki, ale ich margines bezpieczeństwa jest minimalny. BETSiE przewiduje, że walka o utrzymanie potrwa do ostatniej kolejki. Widać więc, że dolna część tabeli będzie wyjątkowo wyrównana.

Końcowa tabela La Liga 2025/26 wg prognozy BETSiE

#KlubPunkty
1.Barcelona86,5
2.Real Madryt83,5
3.Atletico Madryt73,3
4.Athletic Bilbao61,8
5.Villarreal60,4
6.Real Sociedad52,4
7.Celta Vigo52,4
8.Betis51,1
9.Girona48,4
10.Sevilla47,6
11.Valencia47,4
12.Osasuna46,4
13.Rayo Vallecano45,8
14.Alaves45,1
15.Getafe43,1
16.Mallorca42,2
17.Levante41,0
18.Espanyol39,9
19.Elche39,4
20.Real Oviedo38,2

