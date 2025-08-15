Superkomputer przewidział tabelę La Liga. Barcelona obroni tytuł?

FC Barcelona i Real Madryt to główni faworyci do zdobycia tytułu mistrza Hiszpanii. Superkomputer BETSiE przewidział końcową tabelę La Liga w sezonie 2025/2026.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Lamine Yamal

Barcelona i Real Madryt mają największe szanse. Czy Atletico im zagrozi?

Superkomputer BETSiE przewiduje, że FC Barcelona znów będzie najlepsza w Hiszpanii. Prognoza daje drużynie Hansiego Flicka aż 60,3% szans na mistrzostwo. Real Madryt ma 35% i według analizy ponownie będzie największym rywalem Dumy Katalonii. Oba kluby mają niemal pewne miejsce w czołowej czwórce.

Atletico Madryt jest trzecie w przewidywaniach. Zespół Diego Simeone ma jednak zaledwie 4,4% szans na wygranie ligi. Mimo to prognoza przewiduje, że Los Colchoneros prawie na pewno zagrają w Lidze Mistrzów.

Szanse na tytuł wg BETSiE

Klub Szanse na mistrzostwo Barcelona 60,3% Real Madryt 35,0% Atletico Madryt 4,4% Athletic Bilbao 0,1% Villarreal 0,1%

Te kluby pożegnają się z La Liga?

Według prognozy najtrudniejszy sezon czeka Real Oviedo. Beniaminek ma prawie 50% szans na spadek. W bardzo trudnej sytuacji są też Elche i Espanyol. Każdy z tych zespołów ma ponad 40% prawdopodobieństwa, że zakończy rozgrywki w strefie spadkowej.

Nieco lepiej wyglądają notowania Levante i Mallorki, ale ich margines bezpieczeństwa jest minimalny. BETSiE przewiduje, że walka o utrzymanie potrwa do ostatniej kolejki. Widać więc, że dolna część tabeli będzie wyjątkowo wyrównana.

Końcowa tabela La Liga 2025/26 wg prognozy BETSiE