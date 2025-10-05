Sevilla - FC Barcelona: oficjalne składy na mecz La Liga. W niedzielę Duma Katalonii będzie bronić pozycji lidera w lidze. Hansi Flick zdecydował ws. występu Roberta Lewandowskiego.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Sevilla – Barcelona: oficjalne składy

FC Barcelona w środku tygodnia przegrała pierwszy mecz w sezonie 2025/2026. Hansi Flick i spółka musieli uznać wyższość Paris Saint-Germain, przegrywając w Lidze Mistrzów (1:2). W niedzielę (5 października) zmierzą się na wyjeździe z Sevillą, co będzie dla nich szansą, aby odkupić winy za ostatnie niepowodzenie. Trener katalońskiego klubu podjął decyzję ws. występu Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski spotkanie z PSG rozpoczął na ławce rezerwowych. Media w Hiszpanii są zdania, że taka sytuacja może powtarzać się w przyszłości. W nadchodzącym starciu reprezentant Polski jednak wrócił do wyjściowej jedenastki i starcie z Sevillą zacznie od początku.

W ataku obok Polaka wystąpi także Ferran Torres, który jest rywalem 37-latka o miejsce w składzie. Na drugim skrzydle zagra Marcus Rashford. Od pierwszych minut zobaczymy także w środku pola Pedriego, Daniego Olmo i Frenkiego De Jonga.

Między słupkami ponownie zagra drugi z polskich piłkarzy – Wojciech Szczęsny. Przed nim w obronie czteroosobowy blok stworzą: Jules Kounde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo i Gerard Martin. Początek spotkania Sevilla – Barcelona o godzinie 16:15.

Oficjalne składy na mecz Sevilla – Barcelona:

Sevilla: Vlachodimos – Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo – Agoume, Mendy, Sow – Alexis, Vargas, Isaac

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin – Pedri, Olmo, De Jong – Rashford, Lewandowski, Ferran