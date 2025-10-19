Sceny w meczu Realu. Wyleciał z boiska w 30 sekund

Allan Nyom wszedł na boisko w 76. minucie i po 30 sekundach gry obejrzał czerwoną kartkę po faulu na VIniciusie Juniorze.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Luis Munuera

Allan Nyom wyleciał z boiska po 30 sekundach gry

W niedzielnym meczu Realu Madryt przeciwko Getafe czerwoną kartkę od sędziego Jose Luisa Munuery obejrzał Allan Nyom. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zawodnik drużyny Jose Bordalasa pojawił się na boisku niecałą minutę wcześniej.

Kameruński obrońca zameldował się w 76. minucie zastępując Kiko Femenię i po chwili musiał opuścić plac gry po faulu na Viniciusie Juniorze. Kilka minut później Królewscy wyszli na prowadzenie w tym spotkaniu za sprawą bramki Kyliana Mbappe.

To drugi występ 37-letniego bocznego obrońcy w tym sezonie. Łącznie w obu spotkaniach zagrał łącznie zaledwie 14 minut. Kontrakt zawodnika z klubem wygasa 30 czerwca 2026 roku.

Co ciekawe nie była to jedyna czerwona kartka dla Getafe w tym meczu. W 84. minucie drugą żółtą kartkę otrzymał Alex Sancris, więc zespół kończył grę w dziewięciu.

