Rodrygo przeprosił kibiców Realu Madryt

Real Madryt nie tylko przegrał z Benfiką, ale jeszcze kończył mecz w dziewiątkę. Czerwoną kartkę zobaczył m.in. Rodrygo. Brazylijczyk opublikował oświadczenie, w którym przeprosił kibiców Los Blancos.

Rodrygo opublikował oświadczenie po czerwonej kartce w LM

Real Madryt przegrał z Benfiką (2:4) w Lidze Mistrzów, a decydującego gola z rzutu rożnego zdobył bramkarz Orłów – Anatolij Trubin. Strata punktów oznacza, że Królewscy o awans do 1/8 finału muszą walczyć w fazie play-off. Losowanie rundy barażowej odbędzie się w piątek (30 stycznia). Wiadomo, że w pierwszym meczu na pewno nie wystąpi dwóch zawodników: Rodrygo i Raul Asencio.

Zarówno skrzydłowy, jak i obrońca zostali wyrzuceni z boiska. Czerwona kartka skutkuje zawieszeniem na jedno spotkanie w europejskich pucharach. Dzień po meczu Brazylijczyk opublikował w mediach komunikat, w którym przeprosił kibiców Realu Madryt.

– Wczoraj dałem się ponieść emocjom, narzekając na marnowanie czasu. To nie jest w moim stylu. Nigdy nie zostałem wyrzucony z boiska, grając w Realu Madryt i jestem świadomy konsekwencji. Przepraszam kibiców, klub, kolegów z drużyny oraz trenera. Będziemy dalej zjednoczeni i będziemy walczyć za ten herb oraz o Ligę Mistrzów – napisał Rodrygo.

W tym sezonie Rodrygo uzbierał łącznie 25 meczów, ale na boisku spędził tylko 1058 minut. Na swoim koncie ma 3 bramki i 6 asyst. Kontrakt z Królewskimi obowiązuje go do czerwca 2028 roku. Przez ostatnie miesiące pojawiało się wiele informacji, że 25-latek odejdzie z klubu. Brazylijczykiem mocno interesowały się zespoły z Premier League.