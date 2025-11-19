Rodrygo powiedział wprost, co myśli o Xabim Alonso

Rodrygo odkąd trenerem Realu Madryt został Xabi Alonso, jest łączony ze zmianą klubu. Reprezentant Brazylii zabrał głos nt. trenera Królewskich. Skrzydłowy zamierza zapracować na jego zaufanie.

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo nie zamierza odchodzić! Chcę zapracować na zaufanie Alonso

Real Madryt latem przeszedł sporo zmian, a jedną z najważniejszych była zmiana trenera. Obowiązki, które przez ostatnie lata wykonywał Carlo Ancelotti przejął były piłkarz Los Blancos – Xabi Alonso. Hiszpański taktyk wprowadził powiew świeżości do szatni, a także zmienił kształt wyjściowej jedenastki. Jednym z poszkodowanych, który stracił miejsce w pierwszym składzie jest Rodrygo.

Brazylijczyk jest regularnie pomijany przez szkoleniowca przy ustalaniu składu. Co prawda rozegrał 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach, ale na boisku spędził tylko 359 minut. Na dodatek tylko trzykrotnie rozpoczynał mecz od pierwszych minut.

Z racji napiętych relacji na linii Rodrygo – Alonso latem pojawiało się wiele plotek dot. potencjalnego transferu. O skrzydłowego zabiegało kilka drużyn z Premier League, lecz ostatecznie pozostał w Madrycie. Wygląda na to, że z Realu nie zamierza odchodzić. Po ostatnim meczu reprezentacji Brazylii został zapytany o Xabiego Alonso. Podkreślił, że chce ciężko pracować, aby zdobyć jego zaufanie.

– Xabi Alonso? Muszę dalej pracować, żeby zdobyć zaufanie trenera, tak jak zrobiłem to w reprezentacji Brazylii. Tylko podczas treningów mogę pokazać swoje zaangażowanie i dzięki temu będę miał więcej szans – powiedział Rodrygo, cytowany przez serwis Madrid Zone.