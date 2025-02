Real Madryt zmierzy się z Gironą w 25. kolejce La Liga. Królewscy zwrócili się do kibiców zgromadzonych na Estadio Santiago Bernabeu. Javier Rodríguez Pascual z Relevo informuje o zaskakującej prośbie.

ZUMA Press, Inc. / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez (Real Madryt)

Real apeluje do fanów

Trzy mecze, dwa remisy, jedna porażka – tak Real Madryt prezentuje się w trwającym miesiącu w La Liga. Królewscy musieli uznać wyższość Espanyolu, a także podzielili się punktami z Atletico i Osasuną. Niekorzystna passa kosztowała ich utratę pozycji lidera na rzecz Barcelony. Otoczenie stołecznej ekipy jest sfrustrowane nie tylko wynikami, ale także pracą arbitrów.

Mistrzowie Hiszpanii są przekonani, że sędziowie traktują ich niesprawiedliwie, a na dodatek faworyzują największych rywali. W Madrycie chcą zwrócić uwagę na tę sytuację. I zamierzają zrobić to w wyjątkowo kontrowersyjny sposób, o czym poinformował Javier Rodríguez Pascual. Zgodnie z doniesieniami dziennikarza Relevo klub skierował zaskakującą prośbę do swoich kibiców, obecnych na trybunach Estadio Santiago Bernabeu podczas meczu z Gironą.

W 12. minucie niedzielnego pojedynku w La Liga fani Królewskich mają zacząć skandować hasło “Korupcja w Federacji”. To istotna zmiana w klubowej polityce – wcześniej Real sugerował swoim sympatykom, by nie podejmowali podobnych przyśpiewek. Jednak teraz narracja się zmienia. Florentino Pérez nie zamierz dłużej tolerować niechęci ligowych władz w stosunku do Los Blancos i – jak twierdzi Javier Rodríguez Pascual – zapowiada „wojnę” z hiszpańskim futbolem.