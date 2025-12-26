Real wybrał trenera w przypadku zwolnienia Alonso. Jest głównym kandydatem

Arbeloa ma zastąpić Alonso, jeśli Real zdecyduje się go zwolnić
Real Madryt wygrał ostatnie trzy mecze w 2025 roku, ale Xabi Alonso wciąż nie może być pewny przyszłości. Hiszpański taktyk w każdym spotkaniu musi walczyć o zachowanie posady. Kluczowe mogą okazać się wyniki w Superpucharze, który odbędzie się na początku stycznia. Królewscy zmierzą się w półfinale z Atletico Madryt. Druga para półfinałowa to FC Barcelona – Athletic Bilbao.
Zanim drużyna poleci do Arabii Saudyjskiej, czeka ich domowe starcie z Betisem w 18. kolejce La Liga. Z informacji, jakie przekazał serwis ESPN wynika, że jeśli Xabi Alonso zostanie zwolniony, to Real Madryt wytypował głównego kandydata, który ma go zastąpić.
Nowym trenerem Realu Madryt może zostać Alvaro Arbeloa, czyli postać bardzo dobrze znana kibicom. W przeszłości 42-latek był piłkarzem Los Blancos, których z resztą jest wychowankiem. Łącznie zgromadził na swoim koncie 238 występów.
W 2020 roku Arbeloa rozpoczął karierę trenerską, znajdując zatrudnienie w akademii Realu Madryt. Z początku pracował z młodzieżą w różnych kategoriach wiekowych. Aktualnie od lipca 2025 roku odpowiada za wyniki Kastylii, z którą gra w 3. lidze. Na półmetku sezonu zajmują 4. miejsce, dające grę w barażach o awans na zaplecze La Liga.