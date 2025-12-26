Real wybrał trenera w przypadku zwolnienia Alonso. Jest głównym kandydatem

Xabi Alonso wciąż nie może być pewny, że dokończy sezon w Realu Madryt. Cały czas trwają rozważania nad przyszłością Hiszpana. ESPN sugeruje, że jeśli zostanie zwolniony, to nowym trenerem zostanie Alvaro Arbeloa.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Arbeloa ma zastąpić Alonso, jeśli Real zdecyduje się go zwolnić

Real Madryt wygrał ostatnie trzy mecze w 2025 roku, ale Xabi Alonso wciąż nie może być pewny przyszłości. Hiszpański taktyk w każdym spotkaniu musi walczyć o zachowanie posady. Kluczowe mogą okazać się wyniki w Superpucharze, który odbędzie się na początku stycznia. Królewscy zmierzą się w półfinale z Atletico Madryt. Druga para półfinałowa to FC Barcelona – Athletic Bilbao.

Zanim drużyna poleci do Arabii Saudyjskiej, czeka ich domowe starcie z Betisem w 18. kolejce La Liga. Z informacji, jakie przekazał serwis ESPN wynika, że jeśli Xabi Alonso zostanie zwolniony, to Real Madryt wytypował głównego kandydata, który ma go zastąpić.

🚨 BREAKING: Alvaro Arbeloa is the TOP CANDIDATE to become Real Madrid's new coach if Xabi Alonso is fired. @Rodra10_97 pic.twitter.com/LX7yDXKj02 — Madrid Zone (@theMadridZone) December 25, 2025

Nowym trenerem Realu Madryt może zostać Alvaro Arbeloa, czyli postać bardzo dobrze znana kibicom. W przeszłości 42-latek był piłkarzem Los Blancos, których z resztą jest wychowankiem. Łącznie zgromadził na swoim koncie 238 występów.

W 2020 roku Arbeloa rozpoczął karierę trenerską, znajdując zatrudnienie w akademii Realu Madryt. Z początku pracował z młodzieżą w różnych kategoriach wiekowych. Aktualnie od lipca 2025 roku odpowiada za wyniki Kastylii, z którą gra w 3. lidze. Na półmetku sezonu zajmują 4. miejsce, dające grę w barażach o awans na zaplecze La Liga.