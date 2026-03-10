Real wskazał wymarzonego trenera. Robi furorę w Serie A

08:49, 10. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Real Madryt rozważa zmianę szkoleniowca przed kolejnym sezonem. Według informacji przekazanych w programie El Desmarque jednym z kandydatów jest Cesc Fabregas.

Florentino Perez
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Fabregas zwrócił uwagę władz Realu Madryt

Cesc Fabregas znalazł się na liście trenerów obserwowanych przez Real Madryt. Władze klubu uważnie śledzą pracę szkoleniowca w Como. Jego styl oraz sposób komunikacji zrobiły duże wrażenie na osobach odpowiedzialnych za kluczowe decyzje w zespole Królewskich.

Real Madryt prowadzi obecnie Alvaro Arbeloa który pełni funkcję tymczasowego trenera. Szkoleniowiec objął zespół po zwolnieniu Xabiego Alonso w styczniu. Klub analizuje jednak różne scenariusze przed kolejnym sezonem.

Fabregas prowadzi Como i osiąga z zespołem bardzo dobre wyniki. Drużyna zajmuje obecnie czwarte miejsce w Serie A mając tyle samo punktów, co Roma, a wyprzedzając między innymi Juventus i Atalantę. Klub walczy także o finał Coppa Italia gdzie w półfinale zmierzy się z Interem.

Hiszpan objął Como po zakończeniu kariery piłkarskiej w 2023 roku. Wcześniej występował między innymi w Barcelonie, Arsenalu, Chelsea oraz Monaco. Już w pierwszych latach pracy jako trener wprowadził klub z Serie B do najwyższej ligi.

Projekt Como rozwija się także dzięki wsparciu finansowemu właścicieli z Indonezji. W zespole gra między innymi Nico Paz który posiada klauzulę wykupu przez Real Madrid. Klub z Madrytu uważnie obserwuje rozwój zawodnika oraz pracę trenera.

