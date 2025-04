Real walczy o mistrzostwo. Przewidywane składy na walkę o bezcenne punkty

Real Madryt powalczy dzisiaj o bardzo ważne punkty w meczu z Deportivo Alaves. Królewscy muszą wygrać, ale w kadrze zespołu będzie sporo osłabień, co prognozuje "Marca".

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Przewidywane składy na mecz Deportivo Alaves – Real Madryt

Real Madryt zmierzy się dzisiaj w kolejnym ligowym meczu, w którym wręcz musi wygrać. Królewscy mają bowiem aktualnie na koncie 63 punkty i po wczorajszej wygranej FC Barcelony nad Leganes 1:0 tracą do niej już siedem oczek, co na tym etapie sezonu jest bardzo duża liczbą. Porażka w meczu z Deportivo Alaves, do którego dojdzie dzisiaj o godzinie 16:15 praktycznie przekreśla ich szanse na mistrzostwo Hiszpanii.

A to byłyby katastrofą dla Królewskich, bowiem także w Lidze Mistrzów wiele wskazuje na to, że odpadną oni już na etapie ćwierćfinałów. Po pierwszym meczu z Arsenalem tracą muszą oni odrobić trzy bramki stracone na wyjeździe. Niemniej z pewnością dla Carlo Ancelottiego najważniejszy jest najbliższy ligowy mecz, ale do niego Real będzie przystępować z osłabieniami, a tak przynajmniej przewiduje dziennik “Marca”.

WIDEO: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

Przewidywane składy na mecz Deportivo Alaves – Real Madryt:

Deportivo Alaves: Owono; Tenaglia, Abqar, Mourinho, Sanchez; Jordan, Blanco Vicente, Alena, Martin Garcia.

Real Madryt: Courtois; Vazquez, Asencio, Tchouameni, Camavinga, Fede Valverde, Modrić, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe.

