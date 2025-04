Rodrygo za 120 mln euro?! Angielski gigant przygotowuje ofertę

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Real otrzyma wielką ofertę za Rodrygo

Rodrygo pozostaje w cieniu innych gwiazd Realu Madryt. Carlo Ancelotti uważa Viniciusa Juniora, Kyliana Mbappe czy Jude Bellinghama za nietykalnych, zaś drugiego z Brazylijczyków traktuje nieco inaczej. W stolicy Hiszpanii panuje przekonanie, że to właśnie Rodrygo jako pierwszy trafi na listę transferową, jeśli tylko pojawi się taka potrzeba. W obecnym sezonie 24-latek uzbierał 13 bramek oraz 10 asyst, co dla wielu jest dorobkiem poniżej jego potencjału oraz oczekiwań Królewskich.

Dla Rodrygo dobrym krokiem mogłaby być zmiana otoczenia i dołączenie do zespołu, w którym mógłby zostać prawdziwym liderem. Choć on sam nie spieszy się z opuszczeniem Santiago Bernabeu, skusić go może odpowiednia oferta. Gwiazdor od dawna znajduje się na radarach czołowych klubów Premier League. W zeszłym roku interesował się nim Manchester City, a ostatnio łączono go z Liverpoolem. Na Anfield szykowano go do roli następcy Mohameda Salaha, lecz po przedłużeniu umowy z Egipcjaninem ten temat upadł.

Chrapkę na transfer skrzydłowego Realu Madryt ma za to Chelsea, która zdaniem “Caught Offside” szykuje już nawet konkretną ofertę. Ma ona wynieść aż 120 milionów euro. Trudno powiedzieć, czy taka kwota byłaby wystarczająco atrakcyjna dla Królewskich. Umowa Rodrygo obowiązuje do 2029 roku, więc nie ma ciśnienia, aby sprzedać go już teraz.