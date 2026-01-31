Real Madryt rozgląda się za nowym trenerem, który latem zawita do klubu. Królewscy mogą przeprowadzić zaskakujący ruch. Jednym z kandydatów do pełnienia obowiązków szkoleniowca jest Jose Mourinho - informuje "Daily Mirror".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Jose Mourinho może wrócić do Realu Madryt!

Real Madryt latem zatrudnił Xabiego Alonso na stanowisku trenera. Władze klubu nie były zadowolone z postawy drużyny pod wodzą Hiszpana i postanowiono zakończyć współpracę. Dziś opiekunem zespołu jest Alvaro Arbeloa. Królewscy wciąż są w grze o wielkie trofea, w lidze tracą zaledwie punkt do FC Barcelony, ale trwają poszukiwania nowego szkoleniowca.

Jest pewne, że Real Madryt obserwuje sporą liczbę trenerów, ale ostatnio pojawiła się zaskakująca kandydatów. Z informacji przekazanych przez „Daily Mirror”, że Jose Mourinho znalazł się w kręgu zainteresowań Królewskich. Portugalski szkoleniowiec jest brany pod uwagę, ale na liście Los Blancos znajduje się też wielu innych trenerów.

Jose Mourinho spędził w Realu Madryt wspaniałe lata. Ostatnio The Special One miał okazję stanąć naprzeciw Królewskim, kiedy Benfica Lizbona mierzyła się z nimi w Lidze Mistrzów. Portugalczycy w dramatycznych okolicznościach sięgnęli po cenne zwycięstwo, a doświadczony szkoleniowiec znów znalazł się na językach futbolowego świata. Niewątpliwie, powrót trenera na Estadio Santiago Bernabeu byłby ogromną sensacją.

Real Madryt w niedzielne popołudnie rozegra swoje kolejne spotkanie ligowe. Tego dnia Los Blancos zmierzą się przed własną publicznością z Rayo Vallecano.