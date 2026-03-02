Real Madryt z komunikatem ws. Mbappe! Wszystko jasne

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe (Benfica - Real Madryt)

Real Madryt z aktualizacją w sprawie Mbappe

Kylian Mbappe opuścił rewanżowy pojedynek z Benficą i nie zagra w poniedziałkowych derbach z Getafe. Jakiej kontuzji doznał reprezentant Francji? Real Madryt zareagował na doniesienia dotyczące sytuacji zdrowotnej swojej gwiazdy. Poznaliśmy oficjalną diagnozę i plan leczenia.

– Po badaniach przeprowadzonych przez francuskich specjalistów pod nadzorem służb medycznych Realu Madryt u naszego zawodnika Kyliana Mbappé potwierdzono diagnozę skręcenia lewego kolana oraz zasadność stosowanego leczenia zachowawczego. Stan zawodnika będzie monitorowany – czytamy w klubowych mediach Królewskich.

Oświadczenie Los Blancos zgadza się z tym, co wcześniej ujawniła agencja AFP. – Kylian był w Paryżu z członkami sztabu medycznego Realu Madryt. W porozumieniu z klubem przeprowadzane są dalsze badania, które mają na celu dokładną ocenę stanu jego kolana i przygotowanie do powrotu. Operacja nie jest obecnie brana pod uwagę – miało poinformować otoczenie Mbappe.