Real Madryt wybrał już następcę Alonso. Perez powiedział „tak”

Przyszłość Xabiego Alonso w Realu Madryt stoi pod znakiem zapytania. Prezydent stołecznego klubu, Florentino Perez, widziałby Zinedine'a Zidane'a w roli następcy hiszpańskiego szkoleniowca - podaje we wtorkowe popołudnie strona Fichajes.net.

Zinedine Zidane wróci na ławkę trenerską Realu Madryt?

Xabi Alonso nie może być pewny swojej przyszłości w Realu Madryt. Zespół Królewskich notuje w ostatnich tygodniach rozczarowujące wyniki – przegrał 0:1 z Liverpoolem, bezbramkowo zremisował z Rayo Vallecano oraz podzielił się punktami z Elche CF (2:2). Dodatkowo 44-letni szkoleniowiec ma mieć napięte relacje z kilkoma zawodnikami, w tym z Viniciusem Juniorem, którzy rzekomo podważają jego umiejętności trenerskie. Taka atmosfera nie pomaga drużynie wrócić na odpowiednie tory.

W związku z tym coraz częściej mówi się o możliwej zmianie menedżera. Jak ujawnia hiszpański serwis „Fichajes.net”, jednym z kandydatów do przejęcia Realu Madryt miałby być Zinedine Zidane. Francuz prowadził ekipę Los Blancos już w latach 2016-2018 oraz 2019-2021, zdobywając m.in. trzy kolejne trofea Ligi Mistrzów. Prezes giganta z Santiago Bernabeu – Florentino Perez – rzekomo marzy o powrocie Zizou na ławkę trenerską, licząc, że byłby on w stanie ponownie ustabilizować sytuację w klubie.

Taki scenariusz wydaje się jednak mało realny. Według wielu źródeł Zidane wciąż czeka bowiem na możliwość przejęcia reprezentacji Francji po Didierze Deschampsie, który zapowiedział ustąpienie ze stanowiska po zakończeniu mundialu w 2026 roku. Zizou mógłby teoretycznie objąć stery nad Realem Madryt tylko na najbliższe pół roku, lecz takie krótkoterminowe rozwiązanie niemal na pewno nie satysfakcjonowałoby żadnej ze stron.