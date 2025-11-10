Real Madryt w kryzysie? Alonso nie dotarł do swoich gwiazd

Real Madryt tylko zremisował z Rayo Vallecano, co jest podsumowaniem słabszego okresu. "AS" ujawnia, co dzieje się w szatni Królewskich.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Xabi Alonso i Kylian Mbappe

Alonso wciąż musi nad tym pracować. Gwiazdy nie rozumieją założeń

Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso pozostaje liderem La Ligi i faworytem w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Po wygranym El Clasico wydawało się, że wszystko zmierza w odpowiednim kierunku. Później przydarzył się jednak bardzo słaby mecz w Lidze Mistrzów i porażka przeciwko Liverpoolowi, a także niedzielny remis z Rayo Vallecano. Te spotkania sugerują, że przed Królewskimi jeszcze wiele pracy, aby funkcjonować na oczekiwanym poziomie.

Oczywiście na Santiago Bernabeu nie zamierzają bić na alarm, ponieważ sytuacja wciąż jest bardzo dobra. „AS” przekonuje, że klub w pełni wspiera Alonso, a szatnia darzy go pełnym zaufaniem. Ujawnia również, co jest problemem takich wahań formy.

Założenia wprowadzone przez Alonso są zdecydowanie bardziej skomplikowane w stosunku do tego, co od swoich zawodników oczekiwał Carlo Ancelotti. W Realu Madryt panuje przekonanie, że na dłuższą metę przyniesie to duże korzyści, ale jest oczywiście trudniejsze do pojęcia, przez co zespół w niektórych momentach nie rozumie, czego dokładnie chce szkoleniowiec.

Wyniki nie są zmartwieniem, ale Real musi być bardziej regularny, aby walczyć o najwyższe cele na przestrzeni całego sezonu. Po 12 ligowych meczach Królewscy liderują w tabeli La Ligi, a nad Barceloną mają trzy punkty przewagi.