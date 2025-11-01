Alonso zdecydował ws. występu Viniciusa. Składy na mecz Real – Valencia

Real Madryt po zwycięstwie w El Clascio zmierzy się z Valencią w 11. kolejce La Liga. Spotkanie odbędzie się w sobotę 1 listopada o godzinie 21:00. Oto składy na mecz Real - Valencia.

Oficjalne składy na mecz Real Madryt – Valencia

Real Madryt będzie walczył o szóste zwycięstwo z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W sobotę (1 listopada) zmierzą się z Valencią w ramach 11. kolejki La Liga. Spotkanie na Estadio Santiago Bernabeu rozpocznie się o godzinie 21:00.

Jednym z najważniejszych pytań przed ujawnieniem wyjściowych składów było to, czy Vinicius Junior zagra od początku. Podczas El Clasico zachował się w sposób nieprofesjonalny, otwarcie krytykując gestami decyzję Xabiego Alonso o ściągnięciu go z boiska. Kilka dni temu przeprosił za swoje zachowanie, publikując komunikat w mediach oraz wygłaszając przemowę przed sztabem i kolegami z zespołu.

Wygląda na to, że wydarzenia z ubiegłego tygodnia to zamknięty temat, ponieważ Vinicius Junior znalazł się w wyjściowej jedenastce. Obok niego trio w ofensywie stworzą Kylian Mbappe i Franco Mastantuono. Bez większych zmian wygląda środek pola, ponieważ tercet pomocników na mecz z Valencią to: Tchouameni, Bellingham i Guler. W obronie zagrają Valverde, Militao, Huijsen i Carreras. Dostępu do bramki bronić będzie Thibaut Courtois.

Oficjalne składy na mecz Real Madryt – Valencia:

Real: Courtois – Carreras, Militao, Huijsen, Valverde – Tchouameni, Bellingham, Guler – Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Valencia: Agirrezabala – Correira, Tarrega, Copete, Gaya – Santmaria, Pepelu, Lopez – Rioja, Beltran, Danjuma