Real Madryt traci kolejną gwiazdę. Koniec sezonu!

15:45, 3. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Marca

Real Madryt w kluczowym momencie sezonu traci kolejnego zawodnika. Hiszpańskie media są pewne - Rodrygo doznał kontuzji kolana. Jak poważny jest uraz Brazylijczyka?

Real Madryt - Manchester City
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Manchester City

Real Madryt bez Rodrygo! Fatalne wieści

Alvaro Arbeloa nie notuje najlepszej passy w La Liga. Real Madryt przegrał dwa mecze z rzędu. W poniedziałek Królewscy musieli uznać wyższość Getafe. Na dodatek w rywalizacji na Santiago Bernabeu kontuzji doznał Rodrygo.

Hiszpańskie media sugerują, że reprezentant Brazylii na pewno opuści następną kolejkę i zbliżające się starcie z Celtą Vigo. Z jakim urazem mierzy się napastnik? Miguel Ángel Díaz przekonuje, że problem dotyczy więzadeł i jest poważny. Natomiast OK Diario twierdzi, że Rodrygo w tym sezonie już nie zagra.

25-latek miał poddać się badaniom, które potwierdzą wspomniane wcześniej doniesienia lub wykluczą czarny scenariusz. Marca jest pewna – wychowanek Santosu stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata 2026.

Jedno jest pewne – Real do piątkowego pojedynku na Estadio de Balaidos przystąpi bez przynajmniej siedmiu piłkarzy. Arbeloa nie będzie mógł skorzystać z Rodrygo, Kyliana Mbappe, Jude’a Bellinghama, Daniego Ceballosa, Edera Militao, Davida Alaby i Franco Mastantuono.

