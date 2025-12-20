Real Madryt podejmie Sevillę na Santiago Bernabeu w ostatnim starciu w La Liga w 2025 roku. Xabi Alonso odkrył karty na to spotkanie. Oto składy na mecz Real - Sevilla.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt – Sevilla: oficjalne składy

Real Madryt ma przed sobą ostatni mecz w 2025 roku. Przed własną publicznością na Bernabeu zmierzą się z Sevillą w ramach 17. kolejki La Liga. Wiadomo już, że Królewscy rok kalendarzowy zakończą na 2. miejscu w lidze. Strata do FC Barcelony jest za duża, aby ich wyprzedzić.

Xabi Alonso na spotkanie z Sevillą nie zdecydował się na niespodzianki w składzie. Jedyną zmianą jest fakt, że na prawej obronie zagra Raul Asencio. Jest to efekt kontuzji Trenta Alexandra-Arnold i Daniego Carvajala. Młodemu Hiszpanowi w obronie towarzyszyć będą Dean Huijsen, Antonio Rudiger i Fran Garcia. Między słupkami tradycyjnie wystąpi Thibaut Courtois, który odpoczywał w Pucharze Króla.

Środek pola również będzie bez zmian. Trio pomocników utworzą Arda Guler, Aurelien Tchouameni i Jude Bellingham. Z kolei w ataku od pierwszej minuty zagra Rodrygo, a obok niego Vinicius Junior i Kylian Mbappe. Francuz może w tym meczu pobić historyczny rekord.

Oficjalne składy na mecz Real – Sevilla:

Real: Courtois – Asencio, Rudiger, Huijsen, Garcia – Tchouameni, Guler, Bellingham – Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Sevilla: Vlachodimos – Sanchez, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo – Agoume, Sow, Mendy – Romero, Sanchez

Początek meczu Real – Sevilla w sobotę, 20 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00. Andaluzyjczycy zajmują obecnie 9. miejsce w tabeli.