Pressfocus Na zdjęciu: Real Madryt - Real Sociedad

Real Madryt stracił punkty z Realem Sociedad w 19. kolejce La Ligi. Na stadionie w stolicy Hiszpanii padł remis 0:0

Tym samym mistrz Hiszpanii ma jeszcze większą stratę do Barcelony

Niedzielne zmagania w La Lidze kończył mecz, który przykuwał uwagę fanów hiszpańskiego futbolu. Real Madryt podejmował u siebie Real Sociedad. Było to jednocześnie starcie drugiej i trzeciej drużyny w tabeli La Ligi.

Pierwsze 45 minut to istna deklasacja w wykonaniu Królewskich. Mistrz Hiszpanii oddał na bramkę rywala dziewięć strzałów. Co trzeci zmierzał w światło bramki. Golkiper Realu Sociedad zachował jednak czyste konto. Tym samym utrzymał Baskom rezultat 0:0. Ci kompletnie nie zagrozili szesnastce gospodarzy.

Po zmianie stron nie oglądaliśmy już takiej różnicy klas. Real Sociedad tym razem potrafił przedostać się w pole karne Królewskich. Thibaut Courtois został zmuszony do interwencji, ale podołał wyzwaniu. Tego samego nie można napisać o jego kolegach z ofensywy. Ci marnowali bowiem kolejne sytuacje strzeleckie. To zemściło się na nich, ponieważ końcowy wynik to 0:0. Real Madryt stracił zatem punkty, co cieszy Barcelonę. Ta ma nad mistrzem Hiszpanii już pięć oczek przewagi.