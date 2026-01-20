Real Madryt postawił trzy główne cele. Tego wymaga od Arbeloi

Real Madryt oczywiście pragnie zdobywać trofea, ale oprócz tego stawia swojemu trenerowi inne cele. Alvaro Arbeloa musi się z nimi zmierzyć, by pozostać na stanowisku - informuje "AS".

fot. Newscom Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real domaga się poprawy. Arbeloa musi to wdrożyć

Real Madryt na początku tego roku dokonał zmiany na ławce trenerskiej. Porażka z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii zaważyła na przyszłości Xabiego Alonso, który stracił pracę na Santiago Bernabeu. Tymczasowo zastępuje go Alvaro Arbeloa, który cieszy się zaufaniem władz klubu i pozostanie na tym stanowisku przynajmniej do końca obecnego sezonu. Królewscy mają też przed sobą decyzję długoterminową, monitorując rynek trenerski w poszukiwaniu idealnego kandydata.

Niewykluczone, że Arbeloa pozostanie trenerem na dłużej. Przed nim kluczowy okres i okazja do sprawdzenia się w trudnym środowisku. Ma już na koncie wstydliwą porażkę w Pucharze Króla oraz zwycięstwo w La Lidze.

Real Madryt oczywiście oczekuje od Arbeloi zdobycie trofeów. Wciąż jest w grze o mistrzostwo kraju oraz Ligę Mistrzów. „AS” przedstawia również trzy cele, które nie są bezpośrednio związane z wynikami. Na pewno nowy szkoleniowiec Królewskich musi oprzeć grę w drugiej linii na utalentowanym Ardzie Gulerze. W Klubie uważają go za twarz całego projektu i lidera na lata. W pierwszej części sezonu drużyna nie najlepiej spisywała się w grze defensywnej, co również musi ulec poprawie. Arbeloa we współpracy ze sztabem ma także zażegnać problemy fizyczne i zdrowotne, które nękały zespół od początku kadencji Alonso.