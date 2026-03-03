Real Madryt ma wątpliwości ws. Arbeloi. Ostatnia deska ratunku

12:21, 3. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Real Madryt wątpi w to, czy Alvaro Arbeloa to odpowiednia osoba na stanowisku trenera. Porażka z Getafe osłabiła jego notowania. Ostatnią deską ratunku ma być dla niego Liga Mistrzów.

Alvaro Arbeloa
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa stracił zaufanie władz Realu. Tylko Liga Mistrzów może pomóc

Real Madryt miał na swoim koncie do niedawna serię ośmiu zwycięstw z rzędu w rozgrywkach La Liga. Co więcej, Królewscy odzyskali fotel lidera, wyprzedzając FC Barceloną. Praca, jaką wykonali przez ostatnie tygodnie, została zniszczona w kilka dni. Najpierw przytrafiła się niespodziewana porażka z Osasuną (1:2), a ostatnie sensacyjnie przegrali z Getafe (0:1).

Seria dwóch porażek z rzędu zachwiała posadą Alvaro Arbeloi. Z informacji dziennika AS wynika, że Real Madryt zadał sobie pytanie, czy Hiszpan jest odpowiednią osobą na stanowisku trenera. W klubie mają coraz większe wątpliwości, czy podjęli słuszną decyzję.

Po chwilowym wzlocie drużyna utknęła w martwym punkcie. Na dodatek z kontuzjami mierzą się Kylian Mbappe, Jude Bellingham i Eder Militao. Cała trójka to piłkarze wyjściowego składu. Biorąc pod uwagę zbliżający się mecz z Manchesterem City, w Madrycie nadchodzą kluczowe dni dla przyszłości Arbeloi. AS sugeruje, że ostatnią deską ratunku jest dla niego właśnie Liga Mistrzów.

Nie wiadomo, czy ewentualne odpadnięcie zdecyduje o zwolnieniu, ale z pewnością zasieje jeszcze większe zwątpienie w jego umiejętności wśród władz klubu. Media cały czas plotkują, że w przyszłym sezonie Real Madryt i tak zdecyduje się na kogoś o większym nazwisku.

