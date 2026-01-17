Real Madryt zmierzy się z Levante w 20. kolejce La Liga. Będzie to debiut Alvaro Arbelo w lidze. W spotkaniu od początku zagra Kylian Mbappe. Oto składy na mecz Real - Levante.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Składy na mecz Real – Levante. Wiadomo, co z Mbappe

Real Madryt po krótkiej przerwie wraca do rywalizacji w rozgrywkach La Liga. Po porażce z FC Barceloną w Superpucharze Hiszpanii oraz odpadnięciu z Pucharu Króla zmierzą się z Levante. Mecz w ramach 20. kolejki ligi hiszpańskiej odbędzie się na Bernabeu w sobotę (17 stycznia) o godzinie 14:00. Będzie to ligowy debiut nowego trenera Los Blancos – Alvaro Arbeloi.

Po kompromitacji z Albacete (2:3) wiara w umiejętności hiszpańskiego trenera spadła znacząco. Pojawiły się nawet doniesienia o możliwym wcześniejszym zakończeniu współpracy. W starciu z Levante musi więc odnieść zwycięstwo, inaczej może ponieść surowe konsekwencje.

W porównaniu do spotkania w krajowym pucharze Arbeloa nie zdecydował się na duże zmiany. Warto jednak zaznaczyć, że postawił na grę dwójką napastników. Z przodu ma wystąpić Gonzalo Garcia w parze z Kylianem Mbappe. Na skrzydle z kolei wystąpi Vinicius Junior i Jude Bellingham. W środku pola jako duet pomocników zagra Aurelien Tchouameni i Eduardo Camavinga. Obrona tradycyjnie została zestawiona z Valverde jako prawy obrońcą, a dalej Huijsen, Asencio i Carreras na lewym boku. W bramce zagra Thibaut Courtois.

Oficjalne składy na mecz Real – Levante:

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Vinicius – Gonzalo, Mbappe

Levante: Ryan – Toljan, Dela, Matturro, Sanchez – Vencedor, Martinez – Tunde, Alvarez, Romero – Eyong