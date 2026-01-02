Real Madryt jest nim zachwycony. Ma zastąpić Alonso

Real Madryt cały czas zastanawia się nad zmianą trenera. Xabi Alonso mimo poprawy wyników jest pod dużą presją. Z ustaleń dziennika AS wynika, że w klubie rośnie pozycja Alvaro Arbeloi.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Arbeloa ma wysokie notowania w Realu. Alonso pod dużą presją

Końcówka 2025 roku była dla Realu Madryt niezbyt udana. Co prawda w ostatnich trzech meczach odnieśli komplet zwycięstw, ale wcześniej ich wyniki były dalekie od pożądanych. Przez moment mieli tylko dwa zwycięstwa w ośmiu spotkaniach. Ze względu na słabszy okres pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Xabiego Alonso. Jego posada wcale nie jest taka pewna.

Do kiepskich wyników doszło również wiele problemów wewnątrz zespołu. Media donosiły o podziale w szatni, a także złych relacjach z liderami takimi jak Vinicius Junior czy Rodrygo. Część zawodników miała rzekomo opowiedzieć się za zwolnieniem trenera.

Podczas informacji o możliwym zwolnieniu Alonso, pojawiła się mocna kandydatura potencjalnego następcy. Wiele źródeł pisało, że nowym trenerem Realu Madryt zostanie Alvaro Arbeloa. Wygląda na to, że Królewscy wciąż rozważają zatrudnienie byłego piłkarza. Warto dodać, że 42-latek pracuje w klubie, gdzie odpowiada za szkolenie La Fabrica, czyli drużyn młodzieżowych.

Dziennik AS twierdzi, że w klubie są zachwyceni stylem, jaki prezentuje Arbeloa, który doprowadził do odniesienia rekordowych w historii La Fabrica 150 zwycięstw. To wszystko mocno wzmocniło jego pozycję w Realu, a zarząd coraz bardziej go ceni.

W Hiszpanii panuje przekonanie, że dla Alonso kluczowy będzie nadchodzący superpuchar. Real w półfinale zmierzy się z Atletico, zaś w ewentualnym finale zagra z Bilbao lub Barceloną. Odpadnięcie po pierwszym meczu może mieć negatywne skutki dla przyszłości Alonso.